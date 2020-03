Nouveau documentaire des Beatles réalisé par Peter Jackson cet automne

La date de sortie a été annoncée pour le nouveau documentaire sur les Beatles réalisé par le cinéaste du Seigneur des Anneaux Peter Jackson. The Beatles: Get Back — qui a été abattu après 55 heures de séquences studio inédites — sortira en salles le 4 septembre via Walt Disney Studios. Le film documente l’enregistrement du dernier album des Beatles Let It Be et la performance emblématique sur le toit de Londres qui a suivi.

“Je suis vraiment heureux que Peter ait fouillé dans nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur l’enregistrement des Beatles ensemble”, a déclaré Paul McCartney. “L’amitié et l’amour entre nous viennent et me rappellent à quel point nous avons passé une belle folie.”

Peter Jackson a ajouté: «Travailler sur ce projet a été une joyeuse découverte. J’ai eu le privilège d’être une mouche sur le mur pendant que le plus grand groupe de tous les temps travaille, joue et crée des chefs-d’œuvre. “

.