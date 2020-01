Nouveau documentaire KISS actuellement en préparation pour la fin de 2019

Un nouveau documentaire KISS est en préparation, selon des reportages sur le groupe la page Facebook.

Apparemment intitulé «KISSTORY», le projet est décrit comme le documentaire «définitif» de KISS et devrait arriver à l’automne 2020. Mais afin de rendre le film que les fans de KISS méritent, les producteurs se tournent vers les fans et réalisent une chasse mondiale aux médias rares et convaincants liés à KISS. Cela pourrait inclure, sans s’y limiter:

* Images inédites du groupe sur scène ou hors scène dans les années 1970.

* Photos ou vidéo du groupe dans les années 1970 essayant de cacher leur identité.

* Moments non scénarisés, francs ou révélateurs entre les membres du groupe, sur scène ou hors-ligne, de n’importe quelle époque.

* Des interviews télévisées / radio locales ou internationales obscures ou des reportages des années 70, 80 ou 90.

Les producteurs de documentaires de KISS disent: «Nous voulons aider le monde à voir le groupe à travers vos yeux. Ne manquez pas cette chance de devenir un élément permanent de l’héritage du groupe. Kisstory est littéralement en train de se faire. »

Pour télécharger votre vidéo, audio ou photos pour examen, visitez ce site Web et assurez-vous d’inclure une brève description de votre soumission dans la section «Message».

Le dernier concert de la tournée d’adieu «End Of The Road» de KISS aura lieu le 17 juillet 2021 à New York. Le trek «End Of The Road» a débuté en janvier 2019 à Vancouver et reprendra le 1er février à Manchester, New Hampshire.

La composition actuelle de KISS est composée des membres originaux Paul Stanley et Gene Simmons, ainsi que des ajouts ultérieurs au groupe, du guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et du batteur Eric Singer (de temps à autre depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Peter Criss et le guitariste principal Ace Frehley, KISS a organisé sa première tournée «d’adieu» en 2000, la dernière tournée à présenter la composition originale du groupe.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, KISS a également été confirmé comme l’un des titres phares de Download 2020, aux côtés d’Iron Maiden et de System Of A Down.

