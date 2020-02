Nouveau film réalisé par RZA avec T.I., Wesley Snipes, Ethan Hawke obtient la première bande-annonce: Regarder

RZA a réalisé un nouveau film intitulé Cut Throat City. Le film Heist suit un groupe d’amis d’enfance dans un post-ouragan Katrina New Orleans essayant de joindre les deux bouts. Cut Throat City met en vedette T.I., Terrence Howard, Wesley Snipes, Ethan Hawke, Eiza González, Shameik Moore et bien d’autres. Le film sortira en salles le 10 avril. Regardez la bande-annonce officielle ci-dessous.

En 2017, RZA a réalisé un long métrage musical mettant en vedette Azealia Banks, Common, Jill Scott et plus encore appelé Love Beats Rhymes. Il a également produit le dernier album de Wu-Tang Clan Wu-Tang: The Saga Continues.

