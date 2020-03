Nouveaux morceaux de Mac Miller «Right» et «Floating» sortis: écoutez

La famille de Mac Miller a partagé deux nouvelles chansons du défunt artiste. “Right” et “Floating” apparaissent sur la version de luxe de l’album posthume de Mac, Circles. Écoutez les deux pistes ci-dessous.

Warner Records a sorti Circles en janvier 2020. Il est le compagnon de l’album de Mac nominé aux Grammy Awards Swimming. Mac a travaillé à la fois sur la natation et les cercles avec Jon Brion, qui a terminé ce dernier après la mort de Mac. Miller avait 26 ans lorsqu’il est décédé en septembre 2018.

