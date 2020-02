Nouvel album? The Strokes partage une annonce mystérieuse sur les réseaux sociaux et nous sommes comme ça

Juste le premier jour de 2020, Les coups a donné à ses fans une très agréable surprise en annonçant que son sixième album studio était déjà en route, et même si le groupe n’a partagé la chanson qu’en avant-première “Ode aux Mets ” et n’a pas donné plus de détails sur cette nouvelle production, apparemment ce 7 février, ils ont annoncé le nom possible que cette plaque d’enregistrement portera, ainsi que sa conception. QUOI?!

Ils lisent bien. Le groupe commandé par Julian Casablancas Il a partagé un tweet où la légende “The New Abnormal” apparaît, ainsi que le nom du groupe. Les lettres sont écrites sur ce qui semble être une peinture murale avec plusieurs choses dessinées dessus, bien qu’il n’y ait plus d’informations à ce sujet.

La même courte vidéo a été téléchargée par Albert Hammond Jr. sur son compte Instagram, où il a partagé un petit message qui impliquait que c’était le prochain album de The Strokes. “Vous pensez que vous attendiez.” mais l’attente vient de commencer… ⁣⁣ Bienvenue dans «The New Abnormal» » il se lit dans la publication faite par le guitariste de The Strokes.

Il convient de mentionner que ce sera le premier LP que The Strokes en sept ans, depuis la dernière version qu’ils avaient était le Future Present Past, un EP avec quatre chansons qu’ils ont sorti en 2016. D’un autre côté, Il n’y a toujours pas de données sur la date possible à laquelle nous pouvons entendre le plus récent du groupe de New YorkCependant, avec un peu de chance, nous pouvons l’écouter au Pal ‘Norte Festival, un événement dans lequel Casablancas et la compagnie seront en tête d’affiche, qui auront lieu les 20 et 21 mars.