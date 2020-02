Nouvelle biographie de Dave Brubeck Un rappel opportun de la royauté du piano jazz

Le pianiste David Warren Brubeck est né le 6 décembre 1920 à Concord, au nord-est d’Oakland, et son centenaire est récompensé par une excellente biographie impressionnante et détaillée de Philip Clark (Dave Brubeck: A Life In Time, Da Capo Press), qui explore la vie et l’œuvre du musicien, décédé en 2012.

Clark a passé du temps sur la route avec Brubeck et sa femme, Iola, en 2003 et la biographie contient de nouveaux éléments fascinants sur un homme qui a repoussé les limites du jazz pendant six décennies, influençant des dizaines de stars de la musique populaire, dont Ray Davies de The Kinks, Ray Manzarak de Les portes et Violet foncéEst Jon Lord.

Sharp comme un clou

La vie de Brubeck sillonne d’innombrables contemporains talentueux et A Life In Time contient une mine d’informations sur son partenaire en tournée Miles Davis (qui a enregistré la chanson de Brubeck ‘In Your Own Sweet Way’ en 1957), avec Cecil Taylor, Chet Baker, Shelly Manne, Art Blakey, Lee Konitz, Charlie Parker, Cal Tjader, Lennie Tristano, Jimmy Giuffre, Max Roach et Gerry Mulligan, avec qui Brubeck a enregistré un album entier.

Les magnifiques «Time Out» et «Blue Rondo À La Turk», tous deux enregistrés en 1959, ont fait la renommée internationale du Dave Brubeck Quartet – et ils restent deux airs de jazz qui peuvent être instantanément reconnus par les membres du grand public plutôt que par les fans purs et durs.

Il y a des réminiscences intéressantes et décalées dans la biographie. Brubeck dit à l’auteur que le comédien controversé Lenny Bruce avait l’habitude de garder son fils Darius (qui est également devenu un musicien de jazz) après que le musicien et la bande dessinée soient apparus sur le même projet de loi au club Crescendo à Hollywood. “Lenny et moi sommes devenus de bons amis”, a déclaré Brubeck. “Je ne m’attendais pas à ce que Lenny et Darius se rapprochent, mais ils ont en quelque sorte gravité l’un vers l’autre et nous avons pensé:” Bon, d’accord, ça nous va si quelqu’un veut nous enlever les enfants de l’après-midi. ” Et Lenny l’a pris très au sérieux et était complètement responsable, je dois dire. »

Comparé aux excès de consommation de drogue de certains de ses collègues jazzmen, Brubeck semblait profondément conventionnel, mais il était aussi vif qu’un virement de bord. Il cite un avertissement à propos de gangsters qui «se frayent un chemin devant vos défenses», ajoutant que «Charlie Parker est un triste exemple de ce qui pourrait arriver» lorsque les gens exploitent les dépendances des musiciens.

Défiant face au racisme

Il y a des histoires sur les tournées révolutionnaires de Brubeck à la fin des années 50 – il est allé en Pologne et a attrapé la dysenterie à Bagdad – et un récit émouvant de son attitude de défi envers le racisme à une époque de ségrégation. En 1960, il annula une apparition promotionnelle sur le très populaire Bell Telephone Hour Show de NBC parce que les producteurs insistaient pour que le contrebassiste Eugene Wright soit exclu.

En 1964, Brubeck a également ouvertement défié le Ku Klux Klan lors d’un concert à l’Université systématiquement raciste d’Alabama. Brubeck a insisté pour que le groupe et le public soient intégrés – et il a défié les menaces de violence et de perturbation du KKK pour jouer le concert à un public mixte. Le stand a contraint l’université à autoriser désormais les concerts intégrés.

Deux géants du jazz – Duke Ellington et Louis Armstrong – sortez bien dans le livre. Brubeck admirait Armstrong et a écrit pour lui une comédie musicale intitulée The Real Ambassadors. Brubeck n’a pas pu parler directement au célèbre trompettiste, alors il a attendu devant sa chambre d’hôtel à Chicago pour lui demander de participer à une production du spectacle. “Finalement, un serveur est arrivé avec un plateau de nourriture, et quand Louis a ouvert et m’a vu là-bas, il m’a fait un grand sourire et a dit au serveur que M. Brubeck aurait la même chose que lui – donc un autre steak, s’il vous plaît,” rappela le pianiste.

Armstrong accepta avec joie le projet, une fierté durable pour Brubeck, qui avait grandi en admirant le trompettiste ainsi que des pianistes tels que Fats Waller et Teddy Wilson, qui étaient les contemporains de Satchmo.

Un pas vers la composition

Bien que Brubeck soit associé à Colombia Records, A Life In Time raconte l’histoire fascinante de son passage à Decca Records – et pourquoi il a choisi de passer à ce célèbre label en 1968 pour enregistrer ses albums choraux et orchestraux prolongés The Light In The Wilderness et The Gates Of Justice. «Maintenant que Brubeck était intéressé à poursuivre une carrière de compositeur, il sentait que Columbia l’avait laissé tomber», écrit Clark.

Une partie de la musique enregistrée par Decca a été composée par Brubeck en hommage à son neveu Philip, décédé d’une tumeur au cerveau à 16 ans. Le directeur de Columbia, Teo Macero, était bouleversé de perdre l’une de leurs meilleures stars du jazz, mais il a admis dans une note de service Octobre 1968 que Decca «faisait plus» pour Brubeck en tant que label – et parlait avec nostalgie des mérites de Note bleue et Verve dans le domaine du jazz.

Brubeck a continué à composer, enregistrer et jouer pendant les quatre décennies suivantes avant de mourir le 5 décembre 2012, un jour avant son 92e anniversaire, en route pour un rendez-vous en cardiologie. Il a laissé un magnifique héritage de jazz qui est bien servi par l’impressionnant livre de Clark.

Dave Brubeck: A Life In Time, de Philip Clark, est publié le 18 février 2020 par Da Capo Press. Achetez-le ici.