Nouvelle musique ou bonnes nouvelles? Liam Gallagher annonce “quelque chose de très spécial” pour le 31 janvier

Il y a quelques mois à peine Liam Gallagher nous a ravis avec l’album Why Me? Pourquoi pas?, le deuxième de sa carrière solo après Comme tu étaiset ce samedi matin Il a fait une annonce qui pourrait bien suggérer le lancement d’un nouveau rôle.

Grâce à votre compte Twitter, L’ancien chanteur d’Oasis a promis à ses fans que quelque chose de “très spécial” viendrait le 31 janvier. Certains supposent que c’est une nouvelle chanson, d’autres considèrent que ce n’est vraiment que des nouvelles énormes sur les nouvelles présentations … le fait est que toute la semaine qui reste pour janvier Le monde de la musique attendra quelle est la grande surprise que le plus jeune des Gallagher fera connaître.

Gardez les yeux bien ouverts et les oreilles ouvertes le 31 janvier quelque chose de très spécial pour vous tous LG x

– Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 janvier 2020

“Gardez les yeux ouverts et les oreilles ouvertes, le 31 janvier quelque chose de très spécial pour vous tous”, vous pouvez lire dans le post, et soyons honnêtes, le message ressemble à un soupçon de nouvelle musique plutôt qu’à d’autres nouvelles concernant une nouvelle date ou ville à se présenter, Mais qui sait?

Rappelez-vous que Gallagher lui-même nous a dit une fois que son troisième album arriverait très peu de temps après la sortie de Pourquoi moi? Pourquoi pas?en fait il a dit avec toutes ses paroles sur Sopitas.com que cette année, il commencerait à travailler dessus, de sorte que son troisième album soit sorti en 2021, alors peut-être que la question tourne autour.

De son côté, NME nous a rappelé qu’au début du mois de janvier, Gallagher a mentionné une chanson intitulée The Worlds In Need qui n’a pas fait partie de son deuxième album, Le lancement officiel du même est donc une autre possibilité qui dérive déjà après le tweet énigmatique du chanteur.