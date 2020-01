‘Nude’: Chameau se souvient du dernier soldat

Au début des années 80, les 20 premiers classements chameau réalisés sur les albums britanniques avec Moon Madness et Rain Dances étaient quelque chose d’un souvenir. Mais même si l’ère de la nouvelle vague avait contribué à faire de leur marque de rock progressif un goût plus spécialisé, le 31 janvier 1981, le groupe avait un nouveau titre dans les charts britanniques avec Nude.

Basé en grande partie sur l’écriture de chansons du multi-instrumentiste et chanteur principal Andy Latimer, l’album était un concept record basé sur l’histoire remarquable de Hiroo Onoda. Il était l’officier de l’armée impériale japonaise qui, notoirement, ne savait pas que la Seconde Guerre mondiale avait pris fin et a continué à se cacher, aux Philippines, pendant près de 30 ans, jusqu’à ce que son commandant se rende là-bas pour soulager lui en 1974.

Avec des titres tels que «Drafted», «Please Come Home» et «Captured», l’album est chaudement rappelé par les fans de Camel comme l’un des plus forts. Le groupe était un trio de base à ce stade, avec Colin Bass à la guitare basse et deux voix principales, et Andy Ward à la batterie pour la dernière fois. Duncan Mackay était le nouveau contributeur sur les claviers, et l’album présentait également des contributions de joueurs de session tels que le saxophoniste Mel Collins et Herbie Flowers sur tuba.

Après être entré dans le classement britannique, Nude a atteint son apogée au n ° 34 lors de sa deuxième semaine, une amélioration par rapport au n ° 45 de son prédécesseur de 1979, I Can See Your House From Here. Il a également montré plus de résistance, avec une course de sept semaines. Mais il a manqué le Billboard 200, sur lequel les albums de Camel avaient joui d’une présence modeste pendant la majeure partie des années 1970, et était le dernier album du groupe parmi les 40 meilleurs dans leur propre pays. Mais de nouvelles apparitions sur les cartes ont suivi avec The Single Factor en 1982 et 1984’s Stationary Traveller.

