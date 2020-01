Nuno Bettencourt à propos du différend de Joey Kramer avec Aerosmith: «Ce n’est l’affaire de personne de juger»

EXTRÊME guitariste Nuno Bettencourt a critiqué les médias pour sa couverture de Joey Kramerdifférend avec le reste de AEROSMITH, en disant qu ‘”ils sont et seront toujours des frères”.

Plus tôt dans la semaine, Kramer a déposé une plainte contre ses camarades de groupe pour l’avoir empêché de se produire avec eux dimanche Grammy Awards ainsi que le 30e anniversaire de la nuit dernière MusiCares Gala bénéfice, où AEROSMITH a été honoré comme la personne de l’année MusiCares 2020.

Kramer a fini par rejoindre son AEROSMITH Les membres du groupe ont accepté le prix de la personne de l’année MusiCares 2020 au Los Angeles Convention Center, mais n’ont pas joué avec le groupe.

Bettencourt, qui a également joué au MusiCares soirée de gala, a profité de ses médias sociaux vendredi soir pour partager une photo de lui avec Kramer et comprenait le message suivant: “Ici à Grammy La musique se soucie… dans les coulisses du seul et unique JOEY KRAMER !!! L’épine dorsale qui est AEROSMITH. Il est honoré ce soir avec les mauvais garçons de Boston.

“Malheureusement … la Cour suprême d’aujourd’hui … Les médias sociaux … ont commencé à déchirer le groupe, et tous les artistes associés à honorer ces gars, après avoir vu un pathétique TMZ… montrant les épreuves privées et les tribulations que traversent les groupes.

“50 ans, ces gars ont survécu à TOUT … plus que N’IMPORTE QUEL groupe sur cette putain de planète. Et oui, les groupes, nous nous battons, nous nous séparons, nous nous réunissons … mais ce n’est l’affaire de personne de juger. Donc, quand vous voyez un clip qui est hors contexte … de leur vraie réalité à partir d’un réseau qui fait leur argent essentiellement traquer et se moquer des célébrités et des artistes dans leurs périodes les plus faibles et les bas de leur vie personnelle … juste sachez que JOEY KRAMER est ici … pourquoi? Parce qu’ILS SONT ET SERONT TOUJOURS FRÈRES. même s’ils doivent parfois être séparés comme des membres de la famille et ne peuvent pas répéter et jouer ensemble … pour le moment. “

le MusiCares gala a eu lieu deux jours après qu’un juge du Massachusetts a statué contre Kramer dans sa tentative de jouer avec AEROSMITH à deux Grammyévénements liés à ce week-end.

Après Kramer blessé à l’épaule l’année dernière, sa technologie de batterie a rempli pour quelques concerts pendant AEROSMITHrésidence à Las Vegas. Kramer a cependant joué avec le reste de AEROSMITH en juillet au Twin Cities Summer Jam à Shakopee.

Quand Kramer est arrivé à un studio de répétition à Los Angeles plus tôt cette semaine pour jouer avec son AEROSMITH ses compagnons de bande, il a rencontré deux gardes de sécurité qui lui ont présenté ses excuses, qui l’ont informé que les quatre autres membres du groupe les avaient embauchés pour l’empêcher d’entrer dans le lieu.

Dans un rapport, Kramer a déclaré qu’il était “extrêmement déçu” de la décision du juge.

“Je savais que le dépôt d’une plainte était un peu une bataille difficile”, a déclaré le batteur. “Je peux garder la tête haute en sachant que j’ai fait la bonne chose – pour lutter pour mon droit de célébrer le succès du groupe que j’ai consacré la plus grande partie de ma vie à aider à construire.”



Ici chez Grammy's Music Cares … dans les coulisses avec la seule et unique JOEY KRAMER !!!



L'épine dorsale qu'est Aerosmith. Il est…

Publié par Nuno Bettencourt le vendredi 24 janvier 2020

