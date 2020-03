NYC ferme tous les lieux de divertissement en raison d’un coronavirus

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé un décret exécutif qui entrera en vigueur le mardi 17 mars à 9 h 00. Cet arrêté limitera les restaurants, bars et cafés de la ville au service de plats à emporter et de livraison. Il fermera également toutes les discothèques, les cinémas, les petites maisons de théâtre et les salles de concert. L’ordre est en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19), avec l’intention de stopper la propagation du virus. Le bureau du maire de New York a tweeté la nouvelle dimanche soir (15 mars). Retrouvez la déclaration complète de de Blasio ci-dessous.

Le 7 mars, le gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo, a déclaré l’état d’urgence en cas de catastrophe due au coronavirus. Plusieurs lieux, tels que le Carnegie Hall, la Brooklyn Academy of Music (BAM) et d’autres, ont suspendu les concerts et les événements en raison de la pandémie en cours.

Nos vies changent toutes d’une manière qui était inimaginable il y a à peine une semaine. Nous prenons une série de mesures que nous n’aurions jamais prises autrement pour sauver la vie de nos proches et de nos voisins. Il est maintenant temps de franchir une nouvelle étape radicale. Le virus peut se propager rapidement grâce aux interactions étroites que les New-Yorkais ont dans les restaurants, les bars et les endroits où nous sommes assis les uns à côté des autres. Nous devons briser ce cycle. Demain, je signerai un décret limitant les restaurants, bars et cafés à la livraison et à la livraison de nourriture.

Les boîtes de nuit, les cinémas, les petites maisons de théâtre et les salles de concert doivent tous fermer. L’ordonnance entrera en vigueur le mardi 17 mars à 9 h 00.

