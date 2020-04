Oasis sortira la démo inédite d’une chanson intitulée “Don’t Stop”!

Au milieu de la pandémie que nous vivons à cause du coronavirus, il y a toujours une lueur d’espoir qui nous rappelle que tout n’est pas perdu, au moins pour les fans d’Oasis. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il semble que les frères Gallagher aient beaucoup de musique à partager avec le monde -Et non, on ne parle pas de leur carrière de soliste.

Il s’avère aujourd’hui un message assez étrange est apparu sur le compte officiel du gang de ManchesterIls ne l’utilisent que pour se souvenir de la sortie de leurs albums ou singles et pour republier des photos faites par des fans. Dans ledit message – signé comme NG ou Noel Gallagher-, le guitariste et compositeur a déclaré qu’en ces jours d’isolement, il avait eu le temps de vérifier les boîtes de disques qu’il avait chez lui.

Et dans l’énorme collection de CD et de cassettes qu’il conserve, il a trouvé un vrai trésor: “Le destin voulait que je rencontre une vieille démo que je pensais perdue à jamais”, a expliqué le fondateur d’Oasis. Ceci est la démo d’une chanson intitulée “Don’t Stop”, qui selon lui il n’y a qu’une seule version qui traîne dans le monde souterrain d’Internet d’une soundcheck du groupe à Hong Kong il y a une quinzaine d’années.

Puisque nous sommes tous chez nous et pour nous apporter un peu de joie, Le groupe se prépare à la première le 30 avril à minuit: “Je sais que certains d’entre vous adorent cette chanson, alors nous avons pensé à la mettre” là-bas “pour que vous puissiez en profiter. J’espère que tout le monde est en sécurité et essaie de sortir de la course des taureaux avec le minimum d’inconvénients. »

Ce serait la première chanson d’Oasis que nous avons entendue depuis près de 12 ans, parce qu’en 2008, ils ont sorti leur dernier disque, Creusez votre âme, qui comprenait des chansons telles que “The Shock of the Lightning”, “I’m Outta Time” ou “Falling Down” et avec lesquelles ils ont clôturé 15 ans d’une brillante carrière dans laquelle ils ont battu des records et des schémas de musique britannique.

Malgré cette énorme nouvelle au milieu de la pandémie de coronavirus, la rencontre tant attendue entre Liam et Noel regarde toujours plus loin que de retourner à un concert, même si le plus jeune des Gallaghers a dit il y a quelques jours qu’il était prêt à rencontrer son frère et d’autres collègues pour diriger un concert de charité à la fin. Au moins, nous devons écouter cette chanson pour savoir que l’héritage d’Oasis est toujours là.