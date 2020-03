Ocesa annonce la suspension de tous ses concerts et événements prévus jusqu’en avril

Ces derniers jours, plusieurs concerts et festivals ont été reportés au Mexique et dans le monde., nombre d’entre eux qui devaient se tenir dans les prochains jours dans diverses régions du Mexique et dont la date a été modifiée de sorte que les cas de coronavirus (COVID-19) n’augmentent pas et la courbe épidémiologique, dans le cas de notre pays qui compte déjà 53 cas confirmés, reste aussi plate que possible.

Des mesures pour empêcher la propagation se font déjà sentir dans le monde de la musique 😭

Ici, nous vous laissons l’agenda des mois à venir qui a été affecté avec ceux qui sont annulés et reportés de façon définitive 👇https: //t.co/G6a5qZa6np

– SopitasFM (@sopitasfm) 16 mars 2020

Bien que nous ayons connu jusqu’à présent des concerts comme celui de Tame Impala, MGMT, Portugal. L’Homme, et des festivals comme la Cérémonie Ils n’auront pas lieu aux dates initialement annoncées, beaucoup se demandent encore ce qu’il adviendra des autres concerts qui auront lieu fin mars et début avril.

Eh bien, si vous êtes l’un d’eux, alors il faut savoir qu’Ocesa a annoncé que tous les événements musicaux qui se sont déroulés aujourd’hui jusqu’au 20 avril prochain seront reportés En raison des mesures préventives annoncées par les autorités mexicaines, qui posent comme si le Mexique était déjà en phase 2 de contagion.

Par une déclaration, la société promotrice a précisé que discute déjà avec les groupes, les managers, les sponsors et les lieux pour parvenir à un accord et trouver une nouvelle date pour chaque concert ce qui ne sera pas possible prochainement. Dans le cas où ce qui précède ne peut pas être atteint et une compatibilité n’est pas trouvée dans les ordres du jour, alors ils annuleront l’événement en question.

Comme vous avez pu le lire, Dans le cas où vous avez déjà acheté votre billet et ne pouvez pas assister à la nouvelle date ou l’événement est annulé, vous pouvez demander un remboursement. Ils n’auront qu’à connaître les réseaux sociaux officiels d’Ocesa pour connaître le statut du concert ou du festival et suivre les instructions s’ils demandent leur remboursement.

🚨Avis important🚨

Communiqué de presse: OCESA suspend tous ses événements programmés jusqu’au 19 avril. pic.twitter.com/adtufA5G9o

– Ocesa Total (@ocesa_total) 16 mars 2020

Si, en revanche, cela ne vous dérange pas d’attendre un peu, alors conservez bien vos billets, car ceux-ci seront valables aux nouvelles dates, qui seront annoncées dans les prochaines semaines. Ne les cassez pas!

Photo en vedette: Ocesa