Octavian et Skepta partagent la nouvelle chanson «Papi Chulo»: écoutez

Octavian est de retour avec une nouvelle chanson avec Skepta. Les deux artistes londoniens unissent leurs forces sur le nouveau morceau «Papi Chulo», produit par YoungKio («Old Town Road»), Bricks Da Mane et Go Grizzly. Il arrive avec une nouvelle vidéo réalisée par Lyle Lindgren, mettant en vedette des camées de A $ AP Ferg, A $ AP Nast et Michael Phantom. Découvrez-le ci-dessous. La nouvelle collaboration fait suite à la précédente équipe d’Octavian et Skepta, “Bet” (issue des Endorphins de l’année dernière).

Revisitez le profil Rising de Pitchfork «Octavian façonne le son du rap en 2018 – Just Ask Drake.

