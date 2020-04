Octo Octa partage une nouvelle mixtape sur l’hypnose amoureuse: écouter

Octo Octa, la maison-productrice de Brooklyn Maya Bouldry-Morrison, a publié un nouveau mix d’une heure sur la page SoundCloud de T4T LUV NRG. Écoutez l’intégralité du mix ci-dessous.

Alors que le mix est disponible en streaming gratuit sur SoundCloud, T4T LUV NRG (label d’Octo Octa avec Eris Drew) en vend également des copies sur leur page BandCamp. 50% du produit de ces ventes seront reversés au Sylvia Rivera Law Project (SRLP), une organisation qui œuvre pour garantir que toutes les personnes sont libres de déterminer elles-mêmes leur identité et expression de genre, sans distinction de revenu ou de race, et sans face au harcèlement, à la discrimination ou à la violence.

“Love Hypnosis est un message”, a écrit Octo Octa à propos du nouveau mix sur son compte Instagram. “C’est un récit destiné à l’autonomisation personnelle; devenir la personne que vous voulez être. ” Retrouvez sa déclaration complète ci-dessous.

Le dernier album studio d’Octo Octa était Resonant Body de 2019. Lisez à propos de son morceau «I Need You» dans la liste de Pitchfork «The Best Electronic Music of 2019».

