Of Monsters And Men annonce de nouvelles dates pour la tournée US Fever Dream

La tenue islandaise montante des monstres et des hommes revient aux États-Unis pour la tournée «Fever Dream» en Amérique du Nord ce printemps. La série de spectacles débutera le 29 avril à Raleigh, en Caroline du Nord au Red Hat Amphitheatre, sera diffusée sur les principaux marchés, notamment le New Orleans Jazz & Heritage Festival le 1er mai, ACL Live au Moody Theatre d’Austin le 14 mai, le Hollywood Forever Cemetery le 22 mai. Mai à Los Angeles, et se termine au Governors Ball à New York le week-end du 6-7 juin.

Gordi rejoindra le groupe en tant que support pour les émissions phares, pour lesquelles des billets sont désormais disponibles. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations sur toutes leurs dates à venir.

Réputé pour ses performances inoubliables, Of Monsters and Men offrira à nouveau une expérience sensorielle inoubliable avec des hymnes préférés des fans de longue date ainsi que de la nouvelle musique de leur nouvel album acclamé par la critique Fever Dream qui a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard’s Rock Album Chart.

Of Monsters and Men s’est récemment arrêté à “Like A Version” de Triple J où ils ont couvert les “Circles” de Post Malone et interprété leur dernier single “Alligator”. La pochette est instantanément devenue un favori des fans et a déjà été consulté plus de 200 000 fois en ligne.

Of Monsters And Men joue les dates américaines suivantes:

4/29: Raleigh, Caroline du Nord, Amphithéâtre Red Hat

5/1: New Orleans, LA, New Orleans Jazz & Heritage Festival

5/3: Atlanta, GA, Shaky Knees

5/5: Pittsburgh, PA, Stage AE

5/6: Detroit, MI, The Fillmore

5/9: Cincinnati, OH, Retrouvailles

5/12: Kansas City, MO, Arvest Bank Theatre at The Midland

5/13: Dallas, TX, South Side Ballroom

14/05: Austin, TX, ACL Live au Moody Theatre

5/22: Los Angeles, Californie, Hollywood Forever Cemetery

5/23: Napa, Californie, BottleRock Napa Valley

5/27: Houston, TX, The Lawn at White Oak Music Hall

5/29: St. Augustine, FL, St. Augustine Amphitheatre

5/31: Miami, FL, The Fillmore Miami Beach au Jackie Gleason Theatre

6/2: North Charleston, SC, North Charleston Performing Arts Center

6/4: Harrisburg, Pennsylvanie, Harrisburg University at Riverfront Park

6/5: Cooperstown, NY, Brasserie Ommegang

6 / 6-7: New York, NY, bal des gouverneurs.

