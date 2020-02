Of Monsters and Men revient au CDMX pour jouer à la Plaza Condesa!

Chaque jour qui passe, nous apprenons de plus en plus de concerts qu’à cette étape de l’année nous ne pouvons plus avec autant de grands spectacles qui sont annoncés chaque jour. Et la vérité est qu’ils tirent au sort avec les groupes qu’ils apportent, car la grande majorité passe un bon moment sans venir à Mexico. C’est le cas de Of Monsters and Men qui, après près de quatre ans de leur première visite dans notre pays, a décidé de revenir régler son compte.

Le rendez-vous avec le groupe indie folk islandais aura lieu le 19 mai prochain sur la Plaza Condesa à Mexico, ils ne viennent pas non plus seuls car ils invitent comme chanteur de musique folk et électronique, Gordi, comme ils disent là-bas: double prix. La seule fois où des monstres et des hommes était au Mexique était quand ils faisaient partie de l’affiche Vive Latino 2016, présentant leur album, Beneath The Skin.

Pour ce concert au lieu de la rue Juan Escutia, etNous sommes sûrs que le groupe présentera une sélection assez équilibrée parmi quelques tubes qui ont “Dirty Paws”, “Alligator”, “Crystals” et bien sûr “Little Talks” avec d’autres de ses dernier record, Fever Dream. Ce sera donc une nuit où le groupe jouera toutes ces chansons que le public mexicain aime.

Voici les prix du concert de Of Monsters and Men au CDMX

Général 860 $

Balcon 1200 $

Boîte 990 $

Chambres 990 $

Handicapés 860 $

Si vous ne voulez pas manquer le concert de Of Monsters and Men Nous vous disons que pour ce concert il n’y aura pas de prévente, donc tous les billets seront disponibles le 28 février aux guichets d’El Plaza Condesa et bien sûr via le système Ticketmaster. Nous savons que leurs portefeuilles et leurs cartes les voient déjà avec un petit visage, mais s’ils ont la chance d’aller assister à un concert plein de bonnes vibrations et de chœurs spectaculaires, c’est leur chance, alors ne disons pas que nous les avons avertis.