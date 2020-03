Ohmme annonce un nouvel album, partage une nouvelle chanson: écoute

Ohmme – le duo basé à Chicago de Sima Cunningham (qui travaille pour la société qui aide à produire Pitchfork Music Festival) et Macie Stewart – ont annoncé leur nouvel album. La suite de Parts 2018 s’appelle Fantasize Your Ghost et sortira le 5 juin via Joyful Noise. Découvrez la vidéo de la nouvelle chanson du duo «3 2 4 3», réalisée par Alejandra Villalba García, ci-dessous.

Cunningham et Stewart ont enregistré Fantasize Your Ghost avec le producteur Chris Cohen en août 2019 dans le Wisconsin. A propos du clip vidéo dans un communiqué de presse, Alejandra Villalba García a déclaré:

Sima et Macie m’ont expliqué que la chanson parlait de voir le

paysage / changement de quartier sous vos yeux même si vous

je ne veux pas que ça change. Je pensais que la première moitié de la vidéo

devrait être à leur sujet en essayant toujours de résister au changement comme

le paysage autour d’eux change rapidement. La grande silhouette sombre représente

changer et comment il se rapproche d’eux jusqu’à ce qu’il n’y ait pas

échapper. Quand ils se battent avec une autre version d’eux-mêmes, le plus récent

les versions sont celles qui gagnent parce qu’elles embrassent le changement.

Fantasmez votre fantôme:

01 Inondez vos tripes

02 Vendre des bonbons

03 Fantôme

04 La limite

05 Épelez-le

06 Twitch

07 3 2 4 3

08 Une sorte de calme

09 Lune d’esturgeon

10 Après tout

.