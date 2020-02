OMD sur son premier album éponyme

En plus d’être largement acclamé par la critique, le premier single d’Orchestral Manoeuvres In The Dark, ‘Électricité’, a conduit le groupe à signer un contrat d’enregistrement majeur avec la filiale de Virgin Records Dindisc à l’automne 1979, ce qui a conduit à la sortie de leur premier album éponyme au début de l’année suivante.

L’enregistrement du captivant, Kraftwerk-esque “ Electricity ” a été supervisé par le producteur interne de Factory, Martin Hannett, dont la méthodologie révolutionnaire sur le premier album très acclamé de Joy Division, Unknown Pleasures, a assuré que c’était un nom branché à laisser tomber – les deux et maintenant. Cependant, alors que l’OMD était impressionné par l’approche franc-tireur de Hannett, ils savaient qu’il ne dirigerait pas la console de l’album.

«Nous avons été un peu intimidés par lui», explique le bassiste / chanteur Andy McCluskey à uDiscover Music. “Nous avons fini par utiliser notre version auto-produite” Electricity “pour le single Factory, parce que la version de Martin était trop luxuriante, et il a également lavé [its B-side] “Presque” dans la réverbération, ce qui la rend beaucoup plus ambiante que ce que nous avions prévu.

“Avec le recul, ce qu’il a fait [to ‘Almost’] était magnifique et j’ai fini par l’adorer », poursuit McCluskey. “Mais finalement, Martin a voulu nous imposer sa vision de notre musique, que cela nous plaise ou non – et nous avions déjà une idée claire de la façon dont nous voulions que Orchestral Manoeuvres In The Dark sonne.”

Écoutez le premier album d’Orchestral Manoeuvres In The Dark sur Apple Music et Spotify.

“Il a ouvert une toute nouvelle palette de sons”

Quand ils ont reconstitué leur premier album, OMD était toujours un duo avec McCluskey et le claviériste / co-auteur-compositeur Paul Humphreys, bien que leur synth-pop minimale ait été étoffée par les sons préenregistrés qu’ils avaient enregistrés sur Winston, leur bobine à -enregistreur à bande. Cependant, comme «Electricity» et «Almost» l’avaient déjà montré, le duo Merseyside apprenait à créer quelque chose de vraiment sublime à partir des ressources primitives à leur disposition.

“Tout ce que nous avions à ce stade était un synthétiseur Korg Micro-Preset – que nous avions acheté à bon marché dans le catalogue de magasinage de Kay – avec un Korg MS-20 et un synthé Roland FH-1”, révèle Humphreys. “C’était un truc vraiment basique, mais même si ce n’était pas sophistiqué, cela nous a quand même ouvert une toute nouvelle palette de sons. Cet équipement a formé le socle des manœuvres orchestrales dans le noir et [second album] Organisation.”

Respectant la vision d’OMD – et conscient qu’ils en avaient plus dans le réservoir du calibre de “ l’électricité ” – Dindisc a pris une décision radicale: ils ont offert à Humphreys et à McCluskey la chance non seulement de produire eux-mêmes leur premier album, mais aussi de financer la construction d’un studio pour l’enregistrer.

Par conséquent, après avoir terminé leur première tournée au Royaume-Uni pour soutenir Gary Numan, OMD a rapidement assemblé ses installations – baptisées Gramophone Suite – au premier étage d’un ancien entrepôt du centre-ville de Liverpool. Ne perdant pas de temps, Humphreys et McCluskey ont procédé à l’enregistrement d’Orchestral Manoeuvres In The Dark, le livrant à Dindisc avant Noël 1979.

“J’adore vraiment toutes les chansons dessus”

“Rétrospectivement, il semble incroyable qu’une maison de disques d’envergure donne à deux jeunes de 19 ans 30 mille et dise:” Oui, construisez votre propre studio et créez votre propre album, sans aucune implication A&R ou quoi que ce soit “”, rit McCluskey. «Mais essentiellement, nous avions prévu un budget pour l’échec. Nous étions tellement sûrs que nous ne vendrions aucun disque que nous pensions qu’il était pratique de dépenser l’argent pour le studio. De cette façon, nous pensions que nous aurions au moins un endroit où enregistrer quand nous serions tombés. “

Le pragmatisme de l’OMD, cependant, démentait le fait qu’ils étaient assis sur une œuvre de référence. Prenant tout dans la moto, la Mystereality de Neu! -Esque aux résumés mesmériques et mantra des “Twins de Messerschmitt” et de “Dancing” bossa nova, Orchestral Manoeuvres In The Dark regorgeait de chansons pop électroniques séduisantes et fragiles – dont la plupart Humphreys et McCluskey avaient depuis longtemps affiné à la perfection dans leur espace de répétition d’origine chez la mère de Humphreys. En prime, leur premier album innovant était également logé dans une pochette mémorable conçue par Peter Saville et Ben Kelly, qui a ensuite remporté un prix Designers And Art Directors.

«Ben avait conçu une porte pour un magasin de Covent Garden à Londres qui avait cette grille métallique découpée et il a suggéré à Peter de la regarder», explique McCluskey. «Dès qu’il l’a vu, Peter savait que le design haute technologie découpé à la forme serait parfait pour notre couverture d’album. À ce jour, je suis toujours convaincu que la moitié des personnes qui l’ont acheté étaient principalement séduites par la pochette! “

“Personne n’allait nous arrêter”

Lorsque Orchestral Manoeuvres In The Dark est sorti, le 22 février 1980, les médias ont rapidement réalisé qu’il s’agissait d’un gardien. Typique de la presse positive qui a salué son arrivée, Paul Morley de NME s’est enthousiasmé: “Comme leurs mélodies peuvent être fines et différentes … Le premier LP de l’OMD est l’un des meilleurs de l’année.” Avec les éloges positifs se traduisant par des ventes, l’album a culminé au 27e rang du Top 40 britannique avant de donner le premier disque d’or du duo.

Un autre succès a suivi au début de l’été 1980, lorsqu’une version robuste et réenregistrée d’un autre point fort de l’album – les “ Messages ” obsédants – a récompensé OMD avec son premier hit britannique du Top 20, lançant efficacement le groupe dans le courant dominant et assurant leur longévité .

“Avec le recul, je suis vraiment fier de ce premier album et j’aime vraiment toutes les chansons qu’il contient”, se souvient McCluskey.

«Pour moi, cela ressemble à un enregistrement de garage glorifié, mais il a un charme naïf que j’apprécie toujours beaucoup. C’étaient des chansons que nous écrivions depuis l’âge de 16 ans et nous les avons distillées jusqu’à ce que nous voulions qu’elles sonnent. Nous étions jeunes, déterminés et idéalistes – et absolument personne n’allait nous arrêter. »

Le coffret de carrière de l’OMD, Souvenir, peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur d’OMD sur Apple Music et Spotify.