On ne sait pas quoi penser … Kesha a fait une étrange chanson sur Nicolas Cage

Qui a déjà commencé à s’ennuyer d’être enfermé dans sa maison? Bien que ce soit la façon la plus consciente d’empêcher la pandémie de coronavirus de se développer, rester à la maison pendant des jours peut être un peu fatigant et ennuyeux. Mais vous pouvez être sûr que vous n’êtes pas seul. Apparemment, l’auteur-compositeur-interprète Kesha a également atteint ce point d’ennui absolu. Heureusement ou heureusement?, Il a utilisé ses talents d’artiste pour se débarrasser de l’ennui et monter une nouvelle chanson sur Nicolas Cage… Oui, il a littéralement trouvé son inspiration dans l’acteur de La légende du trésor perdu.

La chanson sans titre est un retour d’une minute à ses jours pop et à beaucoup de fêtes. Ceux de la lointaine 2010 quand il a sorti “Tik Tok” et “Cannibal”. Les paroles de cette nouvelle chanson – qui n’arrivera sûrement jamais à Spotify – sont inspirées à cent pour cent par Cage, telles que: “Je suis un trésor national” et “Oui, pensez-vous que je suis extra? Je suis dans quelque chose de Nicolas Cage ». Sa vidéo ci-jointe propose également divers cadeaux pour les fans de l’acteur.

Comme un voyage psychédélique dans le passé, la vidéo retrace la carrière cinématographique de l’acteur. Là, nous pouvons voir des scènes de ses films comme Con Air, The Wicker Man, Leaving Las Vegas et, oui, le favori de tous National Treasure. Comme toutes les scènes qui nous rappellent pourquoi Nicolas Cage est un de ces acteurs aimés de tout le monde (presque tout le monde), Kesha est vue en train de chanter “Nicolas Cage Things”.

La sortie d’aujourd’hui est plus que juste Kesha criant le nom d’une icône hollywoodienne; en fait, ils se connaissent déjà et sont vraisemblablement amis. En janvier, Kesha a assisté à la première du récent film de Cage, The Color of Space, où les deux ont posé ensemble sur le tapis rouge. Elle a écrit sur Instagram que le connaître «était tout». Ici, nous laissons cette chanson que nous ne savons pas quoi en penser …

– kesha (@KeshaRose) 24 mars 2020