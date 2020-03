On vous emmène au concert de Billy Joel au Foro Sol!

Mars continue avec sa dose de concerts et vendredi 6 prochain le chanteur et pianiste américain, Billy Joel, arrivera à Mexico pour offrir un dernier concert sur les terres mexicaines, puisque depuis quelque temps l’interprète de chansons comme “Piano Man” et “Uptown Girl” a annoncé qu’il ferait ses adieux à la scène avec un spectacle qui sera sûrement inoubliable.

Et après de nombreuses années de carrière musicale, plusieurs Grammy Awards obtenus, des dizaines de chansons populaires et d’autres disques Billy Joel Il a réussi tout au long de sa carrière, le chanteur né à New York sait qu’il est temps de dire au revoir à ses followers mexicains. Et oui, il le fera avec un concert au Foro Sol où il fera une tournée à travers plusieurs albums comme Piano Man, The Stranger, An Innocent Man, entre autres.

Cet événement sera incontournable, car s’ils ne voient pas Billy Joel sur scène dans cette dernière présentation, ils ne pourront sûrement pas le faire plus tard. Et évident ici à Sopitas.com, nous avons des laissez-passer QUADRUPLE (oui, ils lisent bien) qui seront lancés le 6 mars pour chanter avec Billy Joel et faites-lui ses adieux comme seul un artiste de sa taille le mérite. Ils ne disent donc pas que nous ne consentons pas!

Billets, vos billets sont partis!

Que ce soit pour impressionner la belle-famille, pour gâter vos petits patrons (vos parents, pas ceux du bureau) ou simplement pour faire partie d’un événement important dans le monde de la musique, Nous vous laissons ici une dynamique simple pour prendre votre ticket et lancer le concert de Billy Joel à Mexico:

3.- Répondez à UNE question simple:

En quelle année Billy Joel a-t-il lancé Uptown Girl?

4.- Entrez vos informations dans le lien suivant. Vérifiez très bien les réponses (qui sont correctes et bien écrites) et soyez attentif à votre email, car nous vous contacterons en cas de gain.

Et prêt, le premier à terminer correctement les étapes prendra une passe à quatre pour voir le grand Billy Joel 6 mars prochain.

IMPORTANT:

– Nous mettrons les noms des gagnants dans cette note, alors soyez-en conscients.

– Cette dynamique commence le 4 mars à 18h00 et se termine à 11 heures le même jour. Les formats envoyés avant ou après cette heure seront automatiquement disqualifiés.

– Les gagnants seront informés le matin du 5 mars (alors restez à l’écoute)

– Il est important que vos comptes Twitter ne soient pas protégés (pas privés, alors). Nous devons vérifier qu’ils ont correctement suivi toutes les étapes.

– Ce concours est réservé aux adultes.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

Ce sont les heureux gagnants!

