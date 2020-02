«One World»: les débuts du palmarès qui ont pris une décennie à John Martyn

Vous pourriez appeler John Martyn un début tardif. L’auteur-compositeur-interprète regretté et regretté faisait des disques sur l’île depuis plus de dix ans auparavant, mais le 4 février 1978, il a finalement fait ses débuts au Royaume-Uni. Même alors, c’était pour une semaine modeste, mais l’apparition de One World a montré que son style de composition et de performance sophistiqué pénétrait davantage le courant dominant.

Écoutez One World dès maintenant.

One World était, y compris ses deux sorties des années 60 avec sa femme de l’époque Beverley, le neuvième studio de Martyn, et ironiquement était l’un de ses projets les plus expérimentaux de la période, après le plus basé sur la chanson Sunday’s Child de 1975. Mais c’était le LP qui abritait la version originale de ‘Can’t Can’t Love You More’, une ballade que John aimait assez bien refaire dans un arrangement plus commercial sur son album de 1981 Glorious Fool. Un autre point fort de la ballade de One World a été la charmante «Surprise» chargée de cordes.

Il était normal qu’un tel artiste infatigable ait finalement pu faire un tableau montrant en partie grâce à son travail en direct. Après quelques concerts au Marquee Club à Londres en septembre 1977 pour intégrer une partie du nouveau matériel dans son set, Martyn a joué trois autres concerts au Royaume-Uni le mois suivant avant une tournée britannique complète, lors de la sortie de One World en novembre.

Ces dates comprenaient ses milieux universitaires familiers, dans des villes comme Édimbourg, Glasgow, Bristol et Guildford, et une date au Rainbow Theatre de Londres. Puis, le 10 janvier 1978, John a joué un spectacle au Collegiate Theatre de Londres pour le tournage de la BBC.

C’est la diffusion de ce concert en tant que spécial Old Grey Whistle Test qui a fait connaître ses charmes d’interprète à un public plus large. L’émission a été diffusée sur BBC2 le même soir, présentée à 23h15 par le présentateur de Whistle Test, Bob Harris – après les dernières nouvelles et, aussi amusant que cela puisse paraître en ces jours de télévision 24h / 24, juste avant la fermeture du réseau pour la nuit.

Cette projection a été l’un des facteurs qui ont aidé One World à se hisser dans le palmarès des albums britanniques au n ° 54, alors que le fan club de John Martyn continuait de se développer.

One World peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture officielle John Martyn Best Of.