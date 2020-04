Oneohtrix Point ne partage jamais un nouveau mix pour la station de radio de Safdie Bros: écouter

Les frères Safdie – les réalisateurs de films comme Uncut Gems et Good Time – ont une station de radio en ligne appelée Elara Radio. Aujourd’hui, le compositeur de Uncut Gems Oneohtrix Point Never a partagé un nouveau mix d’une heure pour la station. Il s’appelle Depressive Danny’s Witches Borscht Vol. 1: Musique d’âne dément de l’espace extra-atmosphérique. Il propose de la musique de The The, Chris Bell, Shadowax, Oscar the Grouch, et plus encore. Écoutez et trouvez la liste complète des pistes ci-dessous.

Daniel Lopatin a récemment contribué au nouvel album du Weeknd After Hours. Il a récemment joué avec le Weeknd sur SNL.

.