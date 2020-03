OneRepublic annonce un nouvel album, Human, Share Single Did did I

OneRepublic a annoncé la sortie de son nouvel album, Human, qui sortira le 8 mai via Interscope Records. Le groupe a également partagé la vidéo officielle de leur nouveau single, «Didn’t I», que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le chanteur Ryan Tedder a déclaré à l’Official Chart Company: “Quels que soient les gens qui pensent que notre son est,” Didn’t I “est la chanson la plus” OneRepublic “. ‘Didn’t I’ est la première chanson que nous avons faite depuis ‘Apologize’ qui évoque ce même sentiment. La chanson qui la suit est remarquablement différente. Ce serait vraiment nous de ne pas faire la même chose.

“Il y a d’autres chansons de l’album auxquelles‘ Didn’t I ’est connecté. Mais alors ce qui pourrait être ma chanson préférée sur l’album, qui sera pour l’été, s’appelle ‘West Coast’ et c’est comme The Mamas and the Papas – ‘California Dreamin’ et The Beach Boys, mais avec des tambours qui sont comme Gorillaz . C’est la volte-face la plus folle et la plus cool “voici l’été”. “

Dans la même interview, Tedder a commenté davantage le nouvel album du groupe, Human.

“[Human] recalibre tout. Le dernier album, nous avons arrêté de le promouvoir et nous avons un peu débranché. Je n’avais rien en moi pour faire quoi que ce soit. Nous revenons à ce qu’était le son d’origine: cordes; orchestral; sensible.”

«Vous savez, le modèle d’album traditionnel est-il mort? Pour beaucoup de gens oui, mais parce que ça n’a jamais été vivant au départ. Selon l’âge de l’auditeur, ce n’était pas une chose, alors comment pourrait-il être mort? J’ai un enfant de neuf ans et si nous l’assoyons pour écouter quelque chose comme [The Beatles’] L’album blanc – ce que nous faisons de temps en temps – alors il comprend qu’il s’agit d’un groupe de chansons faisant partie du même projet. Notre processus est que les deux peuvent exister. Nous avons juste assez de chansons pour justifier un album. Et ça fait du bien de tourner avec un album; cela rend un peu plus facile avec un titre et avec un concept de fournir une construction et un focus. »

Ailleurs dans les actualités de OneRepublic, Ryan Tedder a confirmé qu’il reviendrait également pour la saison 2 de la série de chansons à succès NBC Songland aux côtés d’Ester Dean et de Shane McAnally.

Human est sorti le 8 mai et peut être précommandé ici.