Oni Logan chante pour Lynch Mob sur Monsters Of Rock Cruise

Selon les Headbangers de Mike Gaube, Oni Logan chantera pour LYNCH MOB quand le George Lynchtenue tenue sur cette année Monsters Of Rock croisière. Monsters Of Rock navigue en février 2020 de Fort Lauderdale au Belize, avec des performances supplémentaires de TESLA, KROKUS et EXTRÊME, parmi beaucoup d’autres.

Gaube a écrit sur les réseaux sociaux un peu plus tôt dans la journée: “M’a d’abord dit George Lynch et tout à l’heure CONFIRMÉ par Oni Logan lui-même, Oni va chanter avec LYNCH MOB sur le Monsters of Rock Cruise X!!! “

La confirmation de Oniest de retour à LYNCH MOB vient juste une semaine après Logan a posté une photo plus ancienne de lui et Lyncher et comprenait la légende suivante: “Les médecins disent que c’était bon pour 2020 #lynchmob”

Logan d’abord connecté avec LYNCH MOB en 1990, mais quitte le groupe après la sortie de son premier album, pour rejoindre la tenue à la fin des années 2000. Son dernier départ de LYNCH MOB a eu lieu en janvier 2018. À l’époque, il a déclaré dans un communiqué qu’il “avait hâte d’écrire avec d’autres artistes et groupes”.

Logan est présenté sur cinq des LYNCH MOBhuit albums, dont les débuts du groupe, 1990 “Wicked Sensation”, ainsi que 2009 “Fumée et miroirs”, 2014’s “Sun Red Sun”, 2015’s “Rebelle” et 2017 “La fraternité”.

En octobre, Lyncher dit que le prochain LYNCH MOB l’album mettrait en vedette le chanteur Andrew Freeman (DERNIER EN LIGNE), qui jouait certains spectacles avec le groupe après le dernier départ de Logan. Cependant, en décembre, George a révélé que le chanteur Joe Retta (SUCRÉ, PARADIS TERRE) commençait à établir des pistes vocales sur le disque, qui comprendra également le batteur Jimmy D’Anda. Bassiste Sean McNabb, qui a annoncé sa sortie de LYNCH MOB en novembre, n’apparaîtra pas sur le nouveau LP.

Dans une interview avec “Le droit au rock”, Lyncher dit qu’il était en paix avec le fait que LYNCH MOB n’aura jamais de programmation permanente.

“LYNCH MOB est un appareil fluide et une porte tournante “, at-il dit.” Et ça va. J’ai appris à vivre avec ça et à l’embrasser. “

Quant à la direction musicale du nouveau LYNCH MOB Matériel, George a déclaré: “Bluesy mais avec cette touche acide – une ambiance orientale ici et là, et l’étrangeté, une petite plagiat. Influences de la fin des années 60 et du début des années 70 – du moins je ne le cache pas. Donc, vous savez, le blues- rock dur orienté groove, mais avec notre LYNCH MOB torsion.”



Publié par Headbangers de Mike Gaube le vendredi 3 janvier 2020

