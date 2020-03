Onyx Collective et Ian Isiah couvrent «Blue Moon»: écoutez

Le collectif Onyx de New York s’est associé à Ian Isiah pour une nouvelle reprise de Richard Rodgers et du classique de Blue Moon de Lorenz Hart en 1934. Onyx Collective a également dévoilé la date de sortie et la tracklist de leur prochain album Manhattan Special: Onyx Collective Plays Rodgers & Hart / Rodgers & Hammerstein: C’est sorti le 24 avril via TMWRK.

“Blue Moon” suit les singles précédemment sortis de l’album Onyx Collective: “When or Where” (avec Kelsey Lu) et “My Funny Valentine” (avec Nick Hakim). Le nouveau LP est produit par Isaiah Barr de Onyx Collective et Jeremy Yohai de Concord Music Publishing.

Lisez l’interview Rising de Pitchfork “Rencontrez Ian Isiah, la star de R&B sexuellement excitée, sans vergogne.”

Manhattan Special: Onyx Collective joue Rodgers & Hart / Rodgers & Hammerstein:

01 Le printemps est arrivé [ft. Kesley Lu]

02 Manhattan

03 My Funny Valentine [ft. Nick Hakim]

04 Mlle Jones [ft. Julian Soto]

05 Mes choses préférées

06 Heureux d’être malheureux [ft. duendita]

07 Où et quand [ft. Kelsey Lu]

08 Apprendre à vous connaître [ft. Okay Kaya]

09 Tomber amoureux [ft. Roy Nathanson]

10 Blue Moon [ft. Ian Isiah]

.