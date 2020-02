«Oper Auf Deutsch», enregistrements historiques d’opéra chantés en allemand, en ligne

Oper Auf Deutsch, un coffret de 15 CD sorti aujourd’hui, est un véritable trésor pour les amateurs d’opéra. Tout le répertoire est également disponible sous forme numérique – dont 9 des 15 albums pour la première fois. Ces enregistrements historiques d’opéra racontent l’histoire étonnante d’une époque où tous les nombreux opéras municipaux du monde germanophone interprétaient le répertoire standard, de Bizet à Verdi, dans la langue locale uniquement. Étant donné que la plupart des opéras municipaux mettaient en scène une nouvelle production souvent sur une base mensuelle, les chanteurs des ensembles en grande partie fixes auraient été incapables d’apprendre par cœur les œuvres italiennes, françaises et russes en si peu de temps. Des artistes comme Fritz Wunderlich ont dû réapprendre leurs rôles dans la langue d’origine lorsqu’ils se sont produits à l’international.

“C’est Herbert von Karajan qui a insisté pour que les opéras soient joués dans leur langue d’origine …”

Dans ses notes perspicaces pour le coffret Oper Auf Deutsch de 15 CD, Jürgen Kesting observe: «C’est Herbert von Karajan qui, pendant son mandat de« directeur musical général de l’Europe », a insisté pour que les opéras soient joués dans leur langue d’origine à Vienne, Salzbourg et Milan. Ce n’était pas seulement le résultat de considérations musicales et linguistiques: cela a également permis à chaque chanteur vedette d’apparaître dans ses rôles de signature dans les principaux opéras du monde entier. »

Auparavant, les maisons de disques allemandes publiaient un certain nombre d’opéras chantés en allemand, souvent comme faits saillants, car le marché international des enregistrements complets dans la langue d’origine était trop petit pour les budgets requis.

Moulages exceptionnels

Les quinze pièces d’opéra, chantées en allemand, qui sont incluses dans Oper Auf Deutsch ont toutes été créées par le biais de productions majeures en studio des années 1960. Les castings sont exceptionnels et présentent les plus grandes voix de la période, même dans des rôles mineurs, notamment Fritz Wunderlich, Dietrich Fischer-Dieskau, Brigitte Fassbaender, Ernst Haefliger, Irmgard Seefried, Rita Streich, Sándor Kónya, Ingeborg Hallstein, Hans Hotter, Inge Borkh , Franz Crass, Gisela Vivarelli, Martti Talvela et bien d’autres.

La collection comprend la première sortie CD de Carmen avec Gisela Litz, Ernst Kozub, Franz Crass, Badische Staatskapelle et Marcel Couraud.

Oper Auf Deutsch – Répertoire

CD1: * Bizet: Carmen – Faits saillants

CD2: * D’Albert: Tiefland – Faits saillants

CD3: * Mascagni: Cavalleria Rusticana / * Leoncavallo: Der Bajazzo – Faits saillants

CD4: Lortzing: Zar Und Zimmermann – Résumé

CD5: Mozart: Die Hochzeit Des Figaro, K. 492 – Faits saillants

CD6: * Offenbach: Hoffmanns Erzählungen – Faits saillants

CD7: Puccini: La Bohème – Faits saillants

CD8: * Rossini: Der Barbier Von Sevilla – Meilleurs moments

CD9: Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24 – Faits saillants

CD10: * Thomas: Mignon – Faits saillants

CD11: * Verdi: Aida – Faits saillants

CD12: * Verdi: Die Macht Des Schicksals – Faits saillants

CD13: Verdi: La Traviata – Faits saillants

CD14: Verdi: Nabucco – Faits saillants

CD15: * Verdi: Rigoletto – Faits saillants

* première version numérique

