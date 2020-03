‘Ordinary Man’ d’Ozzy Osbourne est l’album le plus réussi de sa carrière

Le retour d’Ozzy Osbourne après près de dix ans de silence était absolument tout et plus que ce que ses fans pouvaient espérer. Ressuscitant de l’obscurité, et pas vraiment de manière figurative puisqu’il a eu la pire année de sa vie, la légende de Black Sabbath a monté un album spectaculaire qui, d’une manière ou d’une autre et avant les nouvelles de sa maladie de Parkinson, semble être une espèce Adieu Un adieu qui se présente comme le meilleur album en tant que soliste de sa carrière.

Dans le monde de la musique, les chiffres ne sont pas tout, en fait, parfois ils ne veulent rien dire. Mais il y a des moments qui viennent soutenir des œuvres pleines de génie qui méritent de figurer parmi les meilleurs projets du moment ou de l’histoire. C’est exactement le cas d’Ordinary Man, le dernier album d’Ozzy. Débuter sur le numéro 3 des tableaux de popularité du Billboard 200, et amarrer plusieurs Top 10 à travers le monde comme au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, en Australie, en Italie et en Irlande, c’est ainsi que l’histoire de son nouveau matériel a commencé.

Au cours de la première semaine aux États-Unis seulement, Ordinary Man a généré l’équivalent de 77 000 unités, dont 65 000 de ces ventes directes de disques. Ses débuts incroyables dans le numéro 3 ont égalé 2007 Black Rain comme le meilleur de sa carrière. Scream, le dernier album d’Osbourne de 2010 a fait ses débuts au numéro 4 sur le Billboard mondial.

Ces chiffres soutiennent certainement bien plus qu’un simple nom emblématique. Les chansons que nous entendons sont fidèles à un style et à un niveau de grandeur qui méritent d’être là, parmi les grands. Peu importe que cet album ait été assemblé en très peu de temps, Ozzy, par la main du producteur Andrew Watt et ses amis Duff McKagan de Guns N ‘Roses et Chad Smith des Red Hot Chili Peppers et Elton John, ont enregistré un sublime niveau musical et lyrique.

Comme l’a dit Ozzy, l’homme ordinaire est arrivé pour lui sauver la vie. Il est arrivé pour que son esprit et son cœur enlèvent des choses qui le tourmentent depuis des années. Et c’est exactement ce que ressentent leurs chansons. Sortant presque comme des jam sessions en studio, ils se sentent puissants, amusants et émotionnels.

Arrivant comme la meilleure nouvelle et avant la fenêtre qui s’ouvrait avant l’annulation de sa tournée aux États-Unis, Ozzy espère rentrer bientôt en studio. «J’espère que le mois prochain j’irai faire un autre album avec Andrew. Je pourrais aussi le faire pendant que je ne fais pas de concerts », Ozzy a dit pour iHeartRadio. La seule chose que nous pouvons espérer dans Ordinary Man, est un autre album qui arrive avec du métal de haut niveau.