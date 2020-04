Orville Peck partage la vidéo de sa nouvelle chanson «Summertime»: Regardez

Orville Peck a partagé une vidéo pour sa nouvelle chanson “Summertime”. C’est son premier single depuis sa signature avec Columbia. Découvrez la vidéo, réalisée par Drew Kirsch, ci-dessous.

Peck a écrit et produit le morceau, qui est sa première nouvelle musique depuis son premier album Pony; ce record est arrivé l’année dernière (via Sub Pop). Il a expliqué dans un communiqué de presse:

J’ai écrit cette chanson il y a longtemps et pour moi, Summertime a quelques

significations différentes. L’été peut être une saison, une personne ou un souvenir

d’une période plus heureuse qui peut être difficile à visiter. Nous voulions également

vidéo pour se concentrer sur l’idée de la façon dont nous traitons la nature. En fin de compte, cela

est une chanson sur l’attente de votre temps et le maintien de l’espoir, même si cela signifie

manque quelque chose ou quelqu’un.

Orville Peck devrait ouvrir les spectacles d’Halloween de Harry Styles au Madison Square Garden plus tard cette année. Le même mois, il doit se produire les deux week-ends de Coachella 2020 avant de se produire au festival de musique country de Goldenvoice, Stagecoach.

.