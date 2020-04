Óscar Chávez admis à l’hôpital pour des symptômes de coronavirus

Malheureusement, l’idole de l’auteur-compositeur-interprète et l’idole du groupe, Óscar Chávez, aurait pu contracter la maladie causée par la nouvelle souche de coronavirus et qui jusqu’à présent a causé plus de 1700 décès au Mexique.

À partir de 85 ans, le grand Óscar Chávez aurait dû être interné dans le Hôpital 20 novembre, de CDMX, après avoir présenté des symptômes de COVID-19. Cela a été signalé sur son compte Twitter.

“Nous rapportons que malheureusement l’enseignant Oscar Chávez a été interné avec des symptômes de COVID-19 et c’est sous observation. Nous donnerons des nouvelles comme nous avons des nouvelles. Nous apprécions les messages de soutien reçus“

Dans une interview avec Proceso, Valentina López de Ediciones Pentagrama, le label avec lequel Óscar Chávez a enregistré, a déclaré que l’auteur-compositeur-interprète eu plusieurs jours avec de la fièvre, des douleurs corporelles et des difficultés respiratoires. Cependant, ce n’est qu’hier qu’il a été admis à l’hôpital.

De Fonca, nous adressons nos meilleurs vœux de rétablissement au chanteur-compositeur-interprète Óscar Chávez, créateur émérite, hospitalisé.

Jusqu’à présent, on soupçonne que le soi-disant Grand Caiphan est un patient COVID-19. Ce sera jusqu’à aujourd’hui dans l’après-midi, vers 13h00, que le diagnostic sera confirmé. López indique que, comme les autorités sanitaires l’ont déjà averti, une fois Óscar Chávez entré à l’hôpital, personne d’autre que le personnel médical ne peut le voir. C’est isolé dans une zone où il y a patients suspectés de COVID-19.

“Ils ne font que des rapports par téléphone. Nous savons que tu es délicat, mais c’est stable, et c’est dans la zone où il y a des gens soupçonnés du coronavirus », a ajouté le représentant de la maison de disques d’Óscar Chávez à Proceso.

Le meilleur pour Óscar Chávez, dont nous nous souvenons avec tendresse pour avoir donné vie à El Estilos dans #LosCaifanes (Juan Ibañez, 1967). L'occasion d'y revenir ou de le voir pour la première fois.

Immédiatement après que l’état de santé de l’auteur-compositeur-interprète a été révélé, le communauté artistique Le pays a manifesté son soutien. Les personnalités du politique et activistes sociaux, avec qui Óscar Chávez a une relation étroite, en raison de la charge politico-sociale qui caractérise une bonne partie de son œuvre musicale.