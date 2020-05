Óscar Chávez, le Grand Caiphan, est décédé à l’âge de 85 ans des suites d’un coronavirus

Dans l’après-midi du jeudi 30 avril, à l’âge de 85 ans, le décès d’Óscar Chávez, l’un des chanteurs et compositeurs les plus grands et les plus respectés du Mexique, a été signalé. L’homme avait été hospitalisé mercredi 29 après avoir présenté certains symptômes caractéristiques du COVID-19 tels que “fièvre, douleurs corporelles et difficultés respiratoires”.

Et maintenant, il a été annoncé qu’il avait perdu la bataille à cause de cette même maladie.Oscar Chávez Il avait été admis à l’hôpital 20 de Noviembre à Mexico et a été immédiatement traité car il appartenait au groupe à risque. La nouvelle de sa mort a été annoncée pour la première fois par Excelsior, qui a cité des sources de la même institution.



L’ISSSTE a confirmé la cause du décès

Par une déclaration, le Institut de la sécurité et des services sociaux des travailleurs de l’État (ISSSTE) a confirmé que Óscar Chávez est décédé au Centre médical national «20 de Noviembre» des suites d’un arrêt respiratoire dérivé d’une pneumonie à COVID-19.

L’institution a précisé que Chávez a été admis à l’hôpital le 28 avril en raison de difficultés respiratoires et de divers symptômes liés au coronavirus., une maladie qui a été confirmée dans un test effectué sur le musicien mexicain, qui avait également des antécédents de tabagisme avec une maladie pulmonaire chronique.

“Le directeur général, Luis Antonio Ramírez Pineda, exprime ses condoléances à sa famille, à ses amis, ainsi qu’à tous les proches des Mexicains qui ont perdu la vie dans la lutte contre la pandémie”, mentionne l’ISSSTE à travers de votre libération.

D’autre part, certains personnages de la musique, des arts et de la politique ont exprimé leurs condoléances au nom de l’enseignant et leurs proches.

Alejandra Frausto, secrétaire à la culture, a utilisé son compte Twitter pour pleurer la mort du maestro Chávez: “Une voix de combat ne s’estompe jamais, merci Oscar Chavez, votre vie a été un voyage digne de vous. Mes condoléances à sa famille, à ses amis et à ses collègues pour le combat et la chanson. Vive Óscar Chavez!“

Beatriz Gutiérrez Müller, épouse du président Andrés Manuel López Obrador, a également émis un message: “Repose en paix, maître! Vive Óscar Chávez!“

Óscar Chávez est né le 20 mars 1935 à Mexico. Il est considéré comme l’un des plus grands représentants de la musique Canto Nuevo et trova en Amérique latine, ainsi que de la musique traditionnelle mexicaine. Sa musique et ses paroles protestent, soulignant toujours les inégalités et la lutte des Mexicains et des Latino-Américains.

El Caifán Mayor, comme il était également connu, a commencé sa carrière musicale dans les années 1960, récoltant plusieurs succès tels que “La casita”, “Por ti”, “Macondo”, “La Mariana” et plus encore.

Il a participé à plusieurs films des années 70. L’un des plus populaires était celui de Los caifanes de Juan Ibáñez de 1967 où il jouait «El Estilos». Ce film lui a donné le nom de “Greater Caiphan” comme on s’en souviendra toujours.

Les autres films auxquels il a participé étaient Bureau le plus ancien du monde par Luis Alcoriza; Le général d’Ibáñez; Mexique de mes amours de Nancy Cárdenas; María de mi corazón par Jaime Humberto Hermosillo.

