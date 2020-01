Oscars 2020: Elton John, Randy Newman, Cynthia Erivo, Plus de performances

Cette année, aux Oscars 2020, les cinq titres nominés pour la meilleure chanson originale seront interprétés lors de la cérémonie. Elton John interprétera «(I’m Gonna) Love Me Again» de Rocketman, Randy Newman devrait jouer «I Can’t Let You You Throw Yourself Away» de Toy Story 4, Cynthia Erivo chantera «Stand Up» de Harriet , Chrissy Metz interprétera «I’m Standing With You» de Breakthrough, et Idina Menzel et l’auteur-compositeur-interprète norvégien Aurora feront une interprétation de «Into The Unknown» de Frozen 2.

Des apparitions supplémentaires par Questlove et le chef d’orchestre Eímear Noone complèteront la partie musicale de la soirée des Oscars.

