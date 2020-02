Oscars 2020: Elton John remporte la meilleure chanson originale pour Rocketman

Aux Oscars 2020 ce soir, Elton John a remporté la meilleure chanson originale pour la deuxième fois de sa carrière. «(I’m Gonna) Love Me Again» de Rocketman a remporté le prix sur des chansons de Toy Story 4 (de Randy Newman), Frozen II («Into the Unknown»), Breakthrough (de Diane Warren) et Harriet (de Cynthia Erivo). “Wow, ça ne craint pas”, a déclaré Taupin alors que lui et John montaient sur scène pour accepter leur Oscar. Regardez leur discours ci-dessous.

Elton John a interprété la chanson pendant le spectacle. Il a déjà remporté le prix de la meilleure chanson originale pour son single Lion King “Can You Feel the Love Tonight”. “(I’m Gonna) Love Me Again)” a remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale, et Taron Egerton a remporté le prix du meilleur acteur dans une comédie ou Musical pour sa performance dans le film.

À un moment donné lors des Oscars, Elton John a eu un moment pour rattraper son ancien collaborateur Eminem, qui a livré une performance surprise plus tôt dans la série. Voir la photo ci-dessous.

I got to see my Uncle Elton tonight at the Oscars. Congrats on your win too, Sir! @eltonofficial pic.twitter.com/9HsQHvGzM4 — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

