Oscars 2020: Hildur Guðnadóttir remporte la meilleure partition originale pour Joker

Hildur Guðnadóttir a remporté l’Oscar 2020 de la meilleure partition originale. La compositrice islandaise a remporté le trophée de son œuvre Joker, qui lui a déjà valu le Golden Globe de la meilleure partition originale. Elle a remporté l’Academy Award contre John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker), Alexandre Desplat (Little Women), Randy Newman (Marriage Story) et Thomas Newman (1917).

Hildur est la septième femme de l’histoire des Oscars à être nominée pour la meilleure partition originale et la quatrième jamais remportée dans la catégorie. Elle est également la première femme à remporter le Golden Globe du meilleur score original.

Suivez la couverture de Pitchfork des Oscars 2020.

.