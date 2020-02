Oscars 2020: Parasite remporte le meilleur film

Aux Oscars 2020 ce soir, le film de Bong Joon-ho, Parasite, a remporté l’Oscar du meilleur film. Le film a conquis The Irishman de Martin Scorsese, Once Upon a Time … de Quentin Tarantino à Hollywood, Little Women de Greta Gerwig, Noah Baumbach’s Marriage Story, 1917, Jojo Rabbit et Joker.

Le parasite est une satire d’une famille de la classe ouvrière en difficulté qui se fait passer pour des travailleurs domestiques dans la vie d’une famille riche, une relation qui expose douloureusement leur division de classe. Parasite a également remporté le prix du meilleur réalisateur, du meilleur long métrage international et du meilleur scénario original. Le film a également été nominé pour la meilleure conception de production et le meilleur montage de film lors de la cérémonie de ce soir.

