Oscars 2020: regardez Billie Eilish jouer «hier»

Billie Eilish a pris la scène ce soir aux Oscars 2020 pour couvrir «Hier» pour le segment «In Memoriam». Eilish a chanté pendant que son frère Finneas l’accompagnait au piano. De nombreux artistes, artistes et athlètes emblématiques ont été retenus dans le segment «In Memoriam», notamment Kobe Bryant, Rip Torn, Terry Jones, Agnes Varda, Danny Aiello, Robert Forster, Robert Evans, D.A. Pennebaker, Andre Previn, Peter Mayhew, Doris Day, Rutger Hauer, Peter Fonda, John Singleton, Kirk Douglas et bien d’autres. Regardez-le ci-dessous.

Lors des Grammys du mois dernier, Eilish est entrée dans l’histoire en devenant le plus jeune artiste à avoir remporté les quatre catégories principales: chanson de l’année, meilleur nouvel artiste, album de l’année et disque de l’année. Eilish a également récemment annoncé qu’elle avait une nouvelle chanson en préparation pour le prochain film de James Bond No Time to Die.

Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Oscars 2020.

Regardez Billie Eilish sur «Over / Under» de Pitchfork:

.