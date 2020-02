Oscars 2020: regardez Cynthia Erivo jouer le «Stand Up» de Harriet

Cynthia Erivo a honoré la scène ce soir aux Oscars 2020 pour interpréter «Stand Up». La chanson est apparue dans Harriet et est nominée ce soir pour la meilleure chanson originale. Erivo est également nominée pour la meilleure actrice ce soir pour son portrait de l’abolitionniste Harriet Tubman. Erivo a joué dans une robe scintillante à col haut. Regardez tout cela descendre ci-dessous.

Sur scène, Erivo a été rejoint par une chorale à part entière. “Stand Up”, qui apparaît au générique du film, interpole les derniers mots de Tubman: “Je vais vous préparer une place.”

Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Oscars 2020.

@CynthiaEriVo lights up the @DolbyTheatre with her #Oscars performance of "Stand Up." pic.twitter.com/EVdFIEQi10

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020