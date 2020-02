Oscars 2020: regardez Janelle Monáe et Billy Porter ouvrir le spectacle

Janelle Monáe a été l’une des artistes à se produire aux Oscars 2020 ce soir. Monáe a ouvert le spectacle aux côtés de Billy Porter et d’une équipe de danseurs, vêtus de costumes de films de l’année dernière: Midsommar, Us, Joker, JoJo Rabbit, etc.

Monáe a commencé le tournage avec un hommage à M. Rogers, au cours duquel elle a enfilé un cardigan rouge et a chanté la chanson thème d’ouverture du quartier de M. Rogers. Monáe a également chanté sa chanson The ArchAndroid «Come Alive (La guerre des roses)». Billy Porter s’est joint à la chanson, et Monáe s’est tournée vers le public pour dire qu’elle était «si heureuse d’être ici en tant qu’artiste queer noire. ”Regardez sa performance ci-dessous.

Monáe n’a pas été nominée pour un Oscar lors de la cérémonie de cette année, mais elle a joué dans Harriet aux côtés de la candidate de la meilleure actrice Cynthia Erivo. Elle a également exprimé le personnage de Peg the Pekingese dans le redémarrage en direct de Lady and the Tramp.

Le dernier album studio de Monáe, Dirty Computer, est arrivé en 2018. Plus tard cette année, elle jouera dans Gerard Bush et le prochain film d’Antebellum de Christopher Renz.

