Oscars 2020: regardez la performance surprise d’Eminem «Perdez-vous»

Ce soir, aux Oscars 2020, Eminem a fait une apparition surprise pour interpréter sa chanson “Lose Yourself”. La chanson est apparue sur la bande originale du drame 8 Mile de 2002, qui mettait en vedette Eminem et se déroulait à Detroit, le natif du rappeur. Juste avant qu’Eminem n’apparaisse sur la scène des Oscars, des clips de 8 Mile ont été montrés dans un montage célébrant la musique au cinéma. La performance de ce soir marque la première fois qu’Eminem se produit sur la scène des Oscars: en 2003,

“Lose Yourself” a remporté le prix de la meilleure chanson, Eminem ne s’est pas présenté. Regardez son set ci-dessous.

Le mois dernier, Eminem a sorti son dernier album, Music to Be Murdered By, qui a marqué son 10e album consécutif, battant sa cravate avec Kanye West.

Lire «Pourquoi le Eminem Vs. L’affaire Spotify pourrait être renvoyée devant la Cour suprême »sur le terrain.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

— Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020