Otis Williams des Tentations publiera une autobiographie sous forme de livre audio

Le co-fondateur des Temptations et seul membre original survivant Otis Williams a signé un contrat de livre audio avec Tantor Media, une division de Recorded Books, pour publier l’édition audio de sa célèbre autobiographie Temptations. Rédigé par Williams avec l’écrivain à succès Patricia Romanowski du New York Times, il sera disponible en format livre audio le 24 mars.

L’annonce survient alors que les puissantes légendes de la soul Motown continuent tournées et autres activités tout au long de leur 60e anniversaire. Il coïncide également avec la première production nationale en tournée de leur histoire musicale Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations, qui débutera en juillet et jouera dans 50 villes en plus de 100 semaines.

L’autobiographie a été la source de la comédie musicale et de la mini-série télévisée primée aux Emmy Awards, également appelée Temptations. Aevitas Creative Management a concédé les droits audio au nom de Williams. Tantor Media est un éditeur indépendant de livres audio de premier plan avec près de deux décennies d’expérience dans la production de livres audio de haute qualité pour les marchés de la vente au détail et des bibliothèques.

«Notre voyage raconté à travers le objectif de ma vie transcende les générations et les cultures », explique le célèbre baryton. «C’est très excitant de voir comment au 21e siècle, après 60 ans de représentation avec les Tentations, mon histoire résonne encore auprès des fans de tous âges et de tous horizons, et sera désormais facilement accessible via la technologie numérique à un public du monde entier. Je suis ravi d’être publié par Tantor Media. »

Jennifer Eschrich, rédactrice en chef des acquisitions de Tantor Media, ajoute: «Il est grand temps que les fans d’Otis, qui ont écouté sa musique toutes ces années, puissent maintenant écouter son histoire! Nous sommes ravis de travailler avec Otis et son équipe pour introduire Temptations sur le marché vorace des livres audio. »

Temptations a été publié pour la première fois en couverture rigide en 1988 et a été suivi par une édition de poche mise à jour en 2002 de Cooper Square Press. La version du livre audio comprendra une introduction inédite, racontée par Otis lui-même, et un chapitre final récemment révisé. J.D.Jackson, qui a raconté Playing for Keeps: Michael Jordan and the World He Made by David Halberstam, est le narrateur du livre.

L’édition audio de Temptations sera disponible auprès des détaillants numériques partout où les livres audio sont vendus. Cela inclut des points de vente tels que Audible, Audiobooks.com, iTunes et Google Books. L’édition CD sera disponible à l’échelle nationale aux États-Unis dans des points de vente comme Amazon et Barnes & Noble, et sera mise à la disposition des bibliothèques publiques à travers le pays.

