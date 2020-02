Où est Greg James? Les fans de Radio 1 ricanent alors que les célébrations de BRITs 2020 font des ravages – HITC

Greg James, animateur régulier de la BBC Radio 1, a été rapporté MIA après les BRIT Awards 2020.

Les BRIT Awards en 2020 ont été aussi spectaculaires que jamais hier soir (18 février) avec les plus grands noms du monde de la musique convergeant sur l’O2 Arena pour célébrer les 12 derniers mois de la musique.

Non seulement certains des plus grands artistes du monde étaient présents, comme Billie Eilish, qui a donné sa première interprétation en direct de sa nouvelle chanson Bond No Time To Die, mais également parmi les nombreux artistes du monde de la musique.

Et à la suite d’une lourde nuit de célébrations, un membre des médias musicaux a été rapporté MIA après avoir omis de se présenter pour avoir présenté son devoir sur Radio 1 ce matin.

Greg James absent de Radio 1

C’est vrai, l’hôte régulier de l’émission de petit-déjeuner de la BBC Radio 1, Greg James, n’a pas rapporté travailler ce matin avec des fans surpris se réveillant à la place des sons d’Adele Roberts.

Adele a accueilli les auditeurs dans des esprits gazouillis en présentant le spectacle, généralement animé par Greg James, en disant: “Ouais à ce sujet.”

Avant de poursuivre: “Petit-déjeuner de Radio 1 avec Adele Roberts, je ne peux pas croire que cela se produise.”

Adele accueille régulièrement le petit matin, de 4h à 6h30, mais le 19 février, elle assume une double charge de travail.

Les BRIT Awards font des ravages?

Avec sa langue fermement plantée dans sa joue, les débuts d’Adele sur le petit-déjeuner ont commencé en appelant Greg un “sale petit no-show” avant de continuer en lançant un appel à une personne disparue: “Quelqu’un l’a-t-il vu? sur Instagram de quelqu’un? “

Avant de devenir MIA, Greg James a été repéré pour la dernière fois aux BRIT Awards 2020 où il a posté sur Instagram que l’émission de 6h30 allait “être amusante”.

Je suppose qu’ils ont eu trop de conséquences sur Greg James après tout.

Les fans réagissent à une non-présentation hilarante

Sans surprise, les fans ont été plutôt de bonne humeur à propos de l’absence de Greg James ce matin avec beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux pour commenter sa disparition pas si mystérieuse.

Un utilisateur de Twitter a commenté: “Greg ne se présente pas au travail ce matin après que #brits soit vraiment fantastique”

Alors qu’un autre a ajouté: «@gregjames va mal après le # Brits2020 et ne se présente pas au travail est une plaisanterie de pointe»

Et enfin, ce fan a suggéré que Greg a passé une soirée folle avec Lewis Capaldi.