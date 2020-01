Où se déroulent les Grammys 2020? La plus grande soirée musicale se dirige vers Los Angeles! – HITC

Les Grammys 2020 sont presque là, mais où se déroule l’événement?

Bien qu’il puisse s’agir d’une saison de récompenses dans l’industrie du film et de la télévision, il en va de même pour le monde de la musique.

Les illustres Grammy Awards, souvent considérés par beaucoup comme les Oscars du monde de la musique, sont à venir pour ceux de l’industrie musicale.

La célébration annuelle des 12 derniers mois de la musique a été un événement majeur pour les artistes et les fans et l’édition 2020 ne semble pas être différente, tout comme le lieu de cette année.

Où se déroulent les Grammys 2020?

Les Grammys 2020 auront lieu au Stapels Center de Los Angeles, domicile des équipes de basket-ball LA Lakers et LA Clippers NBA ainsi que de l’équipe de hockey Los Angeles Kings de la LNH.

Le Staples Center accueille depuis longtemps les Grammy Awards et accueille chaque année depuis 2000, sauf en 2003 et 2018 lorsque les prix ont été transférés au Madison Square Garden de New York.

Le Staples Center: ce que vous devez savoir

Le Staples Center a ouvert ses portes en 1999 et est une arène polyvalente moderne qui accueille tout, des conventions et concerts de musique aux installations sportives.

Dans l’arène principale, le Staples Center peut accueillir jusqu’à 21 000 personnes, mais la capacité de concerts est réduite entre 10 000 et 13 000, ce qui est plus probable pour les Grammy Awards.

Comment regarder

Pour l’instant, il n’y a aucune information concrète sur la façon de regarder les Grammys au Royaume-Uni.

L’année dernière, cependant, selon The Sun: «CBS diffusera la cérémonie en direct en ligne sur CBS All Access. Il s’agit d’un service payant mais il est possible d’obtenir un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez également regarder les Grammys si vous êtes abonné à YouTube TV, Hulu Live TV ou PlayStation Vue. »

Il est probable que ces méthodes s’appliqueront également à la cérémonie 2020, qui a lieu le lundi 27 janvier 2020 à 1 h 00 GMT ou à 20 h 00 HNE le 26 janvier aux États-Unis.

Nous garderons les yeux ouverts pour toute mise à jour avant le grand jour!

