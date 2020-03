Oui annule la tournée printanière des États-Unis, apparition sur 2020 ‘Cruise To The Edge’

OUI a annulé une poignée de spectacles aux États-Unis, en plus d’une apparition sur cette année Croisière au bord, en raison de la pandémie de coronavirus.

Les légendes du rock progressif devaient jouer plusieurs spectacles dans le sud-est des États-Unis ce mois-ci aux côtés du PROJET ALAN PARSONS LIVE. Ces dates étaient censées être suivies OUIparticipation de la septième conférence annuelle Croisière au bord.

Plus tôt dans la journée, le guitariste Steve Howe a déclaré dans un communiqué: “Bien que OUI joue avec l’esprit que “ le spectacle doit continuer ”, nous avons atteint le point où divers facteurs nous obligent à annuler nos prochaines dates aux États-Unis et à annuler nos apparitions le 7 Croisière au bord. Nous sommes plein de regrets, alors que nous nous préparons pour ces spectacles avec un maximum d’excitation.

“L’exécution d’un spectacle relativement important aidé par notre équipe de 12 personnes et la production complète nécessitent une couverture d’assurance, qui n’est actuellement pas disponible pour une variété de raisons indépendantes de notre volonté. Généralement, nous espérons toujours offrir un grand spectacle, créant une bonne expérience pour les fans de musique et pour apporter de la joie à tous. Il est devenu impossible de prévoir ce qui se passera dans un avenir proche, mais nous avons hâte de vous voir très bientôt. “

Batteur ajouté Alan White: “À notre grande déception mais avec beaucoup de considération et de prudence, OUI a annulé ses représentations dans le Sud-Est ce printemps et s’est retiré des spectacles de Croisière au bord pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nos fans / amis qui nous accompagnent depuis des années lors de ces excursions amusantes nous manqueront vraiment. Gigi [[Alanla femme de]et j’ai des amis personnels très proches et des membres de la famille qui ont réservé pour nous rejoindre pour ce voyage, donc nous sommes tous extrêmement déçus. C’est un moment malheureux pour tout le monde. Nous espérons sincèrement que toutes les personnes impliquées réaliseront que la dernière chose que le groupe veut faire est de laisser tomber son public. Nous pensons que c’est une décision prudente basée sur de nombreuses variables et facteurs externes. “

Malgré OUIson absence, Croisière au bord aura toujours lieu comme prévu. “Au nom de tous nos artistes et de notre équipe, nous souhaitons[[OUI]les meilleurs et ils leur manqueront “, ont déclaré les organisateurs de la croisière dans un e-mail.” Cependant, le spectacle continuera, y compris de nouvelles annonces de performances spéciales! A bientôt !! “

OUILes spectacles annulés incluent des dates à North Charleston, Caroline du Sud (19 mars); à Clearwater, Floride (22 mars); à Jacksonville, Floride (24 mars); et à Fort Lauderdale, Floride (25 mars).

Croisière au bord se déroulera du 27 mars au 1er avril. Steve Hackett, MARILLION, SAGA et Steve Lukatherprojet parallèle NERVE BUNDLE.



YES a confirmé qu’ils annulaient à regret une poignée de spectacles et qu’ils ne se produiraient pas sur «@cruisetotheedge» cette année.

Les membres du groupe Steve Howe et Alan White ont tous deux commenté, lu leurs déclarations sur Yesworld: https: //t.co/AmIyYRhNry

– YESofficial (@yesofficial) 11 mars 2020

Mots clés:

Oui

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).