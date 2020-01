ASIE et OUI claviériste Geoff Downes dit qu’il est “assez étonnant” que la monarchie britannique ait été ruinée par deux Américains.

Après la décision du duc et de la duchesse de Sussex de “prendre du recul” par rapport à leurs rôles de membres supérieurs de la famille royale, des questions se sont posées quant à sa pertinence continue pour la société moderne.

Prince Harry et actrice américaine Meghan Marklel’exode de la famille royale est venu quelques mois après Prince Andrew se retire de ses fonctions royales à la suite de son interview très large sur son amitié avec le défunt financier américain Jeffrey Epstein, un pédophile reconnu coupable qui est décédé en prison alors qu’il était poursuivi pour trafic sexuel.

Tard dimanche soir (19 janvier), Downes, né il y a 67 ans à Stockport, en Angleterre, a Twitter écrire: “Amour [the United States Of America], mais assez étonnant que 2 Américains, à savoir Epstein & Markle ont complètement détruit la monarchie britannique et l’ont mise à genoux “

Plus tôt ce mois-ci, Harry et Meghan a annoncé son intention de réduire considérablement leurs rôles royaux et de passer une grande partie de l’année au Canada.

Prince Andrew a été contraint de se retirer de ses fonctions publiques l’année dernière après sa désastreuse “Newsnight” entretien dans lequel il n’a pas montré d’empathie pour Epsteinles victimes.

Downes d’abord émergé comme la moitié des LES BUGGLES, duo dont le single “La vidéo a tué la radio star” en tête des charts en 1979, avant de rejoindre les géants du prog rock OUI. Downes et OUI guitariste Steve Howe plus tard connecté avec Carl Palmer et KING CRIMSON bassiste / chanteur John Wetton pour former le supergroupe ASIE.



