Out Now: Rareté de Nina Simone en 1982, «Fodder On My Wings»

Fodder On My Wings, l’album de 1982 de la légendaire chanteuse, compositrice et activiste Nina Simone, est maintenant disponible sur Verve / UMe. Un favori personnel de Simone et une rareté recherchée depuis longtemps, cette édition étendue de Fodder On My Wings peut être trouvée sur CD et vinyle et, pour la toute première fois, dans les formats audio standard et haute résolution. Une vidéo animée édifiante pour la chanson ‘Color Is A Beautiful Thing’ est également présentée en première aujourd’hui.

Enregistré pour un petit label français peu après le déménagement de Simone à Paris, Du fourrage sur mes ailes a trouvé l’artiste dans une période difficile de sa vie. Non seulement Simone se sentait isolée dans un nouveau pays, mais sa maladie mentale empirait et sa vie de famille était fracturée. Cependant, elle a canalisé son désespoir en écrivant certains de ses morceaux les plus puissants, y compris “ I Was Just A Stupid Dog To Them ” et le titre proche du titre, “ Fodder In Her Wings ”, que Pitchfork a inclus dans leur tour d’horizon de Simone. chansons emblématiques.

La publication proclamait que la version originale de la composition, que Simone revisiterait plusieurs années plus tard, «capturait avec une étonnante intimité la douleur de cette période». Pitchfork a ajouté que «la voix de Simone fait une chanson de lassitude et de défaite porter un air de défi, un mot sage de quelqu’un qui a survécu pour raconter l’histoire».

Un autre titre hors concours est le triomphant ‘Je chante juste pour savoir que je suis vivant’, qui est devenu une chanson live populaire pour l’artiste plus tard dans sa carrière. Pleine de percussions et de cors optimistes, la chanson était clairement influencée par les musiciens africains que Simone avait rencontrés en France.

Trois titres bonus sont également disponibles sur cette édition élargie de Fodder On My Wings, tous issus des sessions d’enregistrement originales. Celles-ci incluent «They Took My Hand», «Stop» et l’improvisation lyrique brûlante de Simone sur la mort de son père dans un remake de «Alone Again (Naturally)» de Gilbert O’Sullivan.

Fodder On My Wings est maintenant disponible. Faites défiler la liste des titres et achetez-le ici.

Liste des pistes de Fodder On My Wings:

VINYLE

FACE A

1. Je chante juste pour savoir que je suis vivant

2. Du fourrage dans ses ailes

3. Vous êtes seuls, mais je désire être avec vous

4. Il y a un baume à Gilhead

5. Calypso libérien

6. Seul à nouveau (naturellement)

CÔTÉ B

1. Je n’étais qu’un chien stupide pour eux

2. La couleur est une belle chose

3. Le peuple en Suisse

4. Le ciel vous appartient

5. Thandewye

6. Arrêtez

7. Ils m’ont pris la main

CD / NUMÉRIQUE

1. Je chante juste pour savoir que je suis vivant

2. Du fourrage dans ses ailes

3. Vous êtes seuls, mais je désire être avec vous

4 Il y a un baume à Gilhead

5. Calypso libérien

6. Seul à nouveau (naturellement)

7. J’étais juste un chien stupide pour eux

8. La couleur est une belle chose

9. Le Peuple en Suisse

10. Le ciel vous appartient

11. Thandewye

12. Arrêtez

13. Ils m’ont pris la main