Ouverture de la promenade George Harrison Woodland à Liverpool en 2021

Un nouveau mémorial consacré à George Harrison devrait être construit à Liverpool pour marquer le 77e anniversaire de l’icône des Beatles. Le projet, annoncé par le conseil municipal de Liverpool et le domaine George Harrison, verra la création d’une nouvelle promenade commémorative dans les bois en l’honneur de la star décédée.

Le George Harrison Woodland Walk sera situé dans la banlieue d’Allerton à Liverpool, près de l’endroit où Harrison est né et a passé ses années de formation.

Une fois achevé en 2021, la forêt commémorative comprendra une sélection d’installations artistiques directement inspirées de celles d’Harrison. paroles séminales et sa vie. Il comprendra également une «salle de classe sur la nature» pour aider les écoliers à découvrir le monde naturel, tandis que les artistes locaux sont encouragés à soumettre des idées pour leurs propres œuvres.

Le site Web de Culture Liverpool dit: «Le site est une forêt mature au sud de Liverpool, près de l’endroit où George est né et a grandi. Le site de 12 acres du Groenland, en face des tours Allerton, est actuellement un mélange de forêts matures et de prairies. Nous cherchons à commander un certain nombre de pièces dans un premier temps en vue d’ajouter d’autres œuvres dans les années à venir. »

Olivia Harrison, l’épouse de George, a déclaré: «George était un jardinier passionné qui trouvait du réconfort et de la joie à être dehors. Je ne pense pas qu’il y ait de meilleure façon de le commémorer à Liverpool qu’avec un jardin qui peut devenir un lieu de tranquillité et de réflexion pour tout le monde. J’ai vraiment hâte de le voir changer et grandir au cours des prochaines années. »

Le maire de Liverpool, Joe Anderson, a déclaré: «Cela a été l’une de mes ambitions en tant que maire de trouver un moyen approprié pour nous en tant que ville de célébrer l’un de nos fils les plus aimés, donc je suis ravi de pouvoir enfin annoncer le George Harrison Woodland. Marcher.

«Le site est magnifique et les plans pour la région dans les prochains mois sont vraiment excitants. Il est juste que nous ayons enfin un mémorial permanent pour célébrer la vie, les amours et l’influence de George. »

