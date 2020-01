Ouverture de la rétrospective Amy Winehouse au Grammy Museum

Amy Winehouse était une icône de la force et du style musical. Son bouffant imposant était tout aussi grand que son héritage et maintenant tous ses looks de signature sont exposés au Grammy Museum de Los Angeles dans le cadre de leur nouvelle exposition, “ Beyond Black: The Style of Amy Winehouse ”, qui se déroule jusqu’au 13 avril. .

La collection est pour le moins impressionnante, il y a la robe noire Dolce & Gabbana qu’elle portait en 2008 lorsqu’elle a collecté cinq Grammys par satellite, la robe jaune Preen et le sac Moschino en forme de cœur qu’elle portait aux Brit Awards 2007 et beaucoup de son ciel – talons hauts (et célèbres chaussons de ballet).

Outre ses nombreux costumes de scène, vidéos personnelles et Grammy Awards, l’exposition comprend également des notes et des paroles manuscrites personnelles, son parfum, une collection de disques et les pièces de la ligne exclusive qu’elle a conçue pour Fred Perry.

La soirée d’ouverture a également comporté une conversation intime avec l’amie proche d’Amy Catriona Gourlay et son amie et styliste personnelle, Naomi Parry, qui ont partagé de belles histoires sur leur vie et leur travail avec Winehouse.

Avec l’aide de la famille, Parry et Gourlay ont aidé à organiser l’exposition, la première du genre aux États-Unis, qui jette un éclairage plus personnel sur la défunte chanteuse et ses passions et influences.

Gourlay et Parry ont rencontré Winehouse quand elles étaient jeunes femmes, Gourlay par le biais d’amis mutuels de l’école et Parry dans un bar lorsque les deux se sont rendu compte qu’elles pouvaient être des âmes sœurs après s’être chronométrées toutes les deux en se peignant les cheveux dans la salle de bain.

La soirée ressemblait moins à un panel qu’à une session de discussion en fin de soirée, alors que les deux amis se remémoraient leurs souvenirs avec Amy.

Rencontre avec Amy

«C’est l’une de ces séries d’événements que vous repensez plus tard à votre vie et que vous pensez:« Si cette petite chance n’était pas arrivée… », se souvient Gourlay. Les deux étaient inséparables et vivaient ensemble peu de temps après leur rencontre.

“Elle m’a demandé d’être sa styliste et je suis allée avec elle partout, en tournée, en train de sortir et notre amitié s’est développée à partir de là”, a expliqué Parry.

Vivre ensemble

«C’était le meilleur et le pire des moments», se souvient Gourlay. «Nous avons terrorisé chaque homme vivant à Camden. Surtout si vous faisiez partie d’un groupe indépendant, votre nombre était en hausse », a-t-elle plaisanté.

Gourlay a également parlé avec émotion d’Amy écrivant ses notes personnelles et de la sensation de l’entendre chanter dans la maison tout au long de leur vie commune.

Le style d’Amy

“Elle avait un sens très fort de son propre style”, a déclaré Parry. «Je pense que la raison pour laquelle elle a demandé à travailler ensemble est que nous étions amis et elle m’a fait confiance pour être presque ses yeux, pour sortir et trouver ses affaires. Elle n’a pas fait de raccords, donc je devrais juste le faire. »

Des ceintures de taille aux foulards et aux robes de style années 50, une partie de ce qui a rendu le style de Winehouse si populaire était son accessibilité. Elle mélangerait les trouvailles de la haute rue avec des créateurs émergents comme Preen pour un look qui lui appartenait entièrement, a expliqué Parry. Winehouse a également travaillé avec Gourlay à Camden at Stables Market, où elle a trouvé beaucoup de son inspiration.

«Cela s’est développé au fil du temps et elle a également été inspirée par les filles avec qui nous sortions», se souvient Gourlay. “Beaucoup d’entre nous avaient les grands cheveux et foulards, le eye-liner de chat, qui est ensuite devenu quelque chose qui était synonyme avec elle.”

Également exposée, une minuscule robe en or conçue par Dolce & Gabbana avec un ourlet effiloché qui attire immédiatement le regard.

Au fil du temps, les robes devenaient de plus en plus courtes, a expliqué Parry. Winehouse les augmenterait ou demanderait à Parry de raccourcir (ou dans ce cas) de couper l’ourlet tout de suite.

“J’ai piraté le bas de cette robe, mais maintenant elle est là-bas avec son ourlet bancal”, a déclaré Parry.

L’un des points forts de cette exposition exhaustive est une ligne de robes personnalisées que Parry a conçues et créées en seulement 8 semaines pour la tournée 2011 de Winehouse. Parry n’avait que 19 ans lorsqu’elle habillait Amy aux BRIT Awards et a continué à la styliser alors que la star de Winehouse commençait à augmenter de façon exponentielle.

Ce qui l’a inspirée

Alors que beaucoup attribuent le style de Winehouse aux starlettes et aux groupes de filles des années 60, Parry et Gourlay ont expliqué qu’elle était plus fortement influencée par les années 50, la culture des graisses et plus tard, des films de grindhouse comme Sin City, Planet Terror et Quentin Tarantino’s Death Proof.

Gourlay a partagé une anecdote sur le fait de rester assis dans leur appartement une nuit à regarder Sin City pour la centième fois lorsque Winehouse est allé à l’étage pendant un certain temps et est revenu pour leur jouer une nouvelle chanson, “Love Is A Losing Game”, pour Gourlay et compagnie.

“Elle avait cette capacité de transformer soudainement quelque chose en or pur”, a déclaré Gourlay.

Bien qu’il y ait eu de nombreux documentaires, biographies, pièces de réflexion écrites sur la défunte chanteuse de soul depuis qu’elle est décédée le 23 juillet 2011 à l’âge de 27 ans, c’est la première fois que les deux partagent leurs histoires personnelles sur Winehouse.

“Aujourd’hui est le premier jour où je parle d’elle publiquement”, a déclaré Gourlay. “Je n’ai jamais accordé d’interview, je n’étais pas impliqué dans le film, pas plus que Naomi. Notre relation avec elle était si étroite et si personnelle et c’est pourquoi nous n’avons jamais rien fait de tout cela. C’est la chose qui m’importe le plus. »

«Beyond Black: The Style of Amy Winehouse» est exposé au Grammy Museum du centre-ville de Los Angeles jusqu’au 13 avril.