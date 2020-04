Ouverture de Warner Music Vietnam; Lisa Nguyen deviendra directrice générale

Warner Music Group (WMG) a officiellement lancé Warner Music Vietnam, avec un directeur technique et diplômé de l’Université d’économie Lisa Nguyen en tant que directeur général.

Warner Music a annoncé son expansion vietnamienne ce matin, et les détails ont été envoyés par courrier électronique à Digital Music News peu après le coup d’envoi. L’aile affiliée est située dans la ville la plus peuplée du Vietnam, Ho Chi Minh-Ville, qui abrite environ neuf millions de personnes. De plus, Warner a nommé Lisa Nguyen, ancienne cadre de la société technologique vietnamienne Zing Media, pour diriger les opérations vietnamiennes. Nguyen relèvera de Simon Robson, qui est président de Warner Music Asia.

S’adressant aux débuts de Warner Music Vietnam et à l’arrivée de Lisa Nguyen à bord, Robson a déclaré: «Il est essentiel que nous [Warner Music Group] avoir une présence sur le terrain. Je suis ravi que Lisa dirige notre équipe [in Vietnam]. Il s’agit d’un moment décisif dans la stratégie de Warner visant à étendre sa présence internationale sur notre marché de la musique de plus en plus mondialisé. »

Lisa Nguyen, pour sa part, a déclaré: «C’est un honneur de diriger l’expansion de Warner Recorded Music au Vietnam. Nous prenons le départ et signons des artistes incroyables. »

En mars, WMG a ouvert des bureaux en Inde, un autre marché de la musique en plein développement. Par ailleurs, le label Big Three s’est également implanté en Turquie et au Pérou au cours de l’année écoulée.

D’autres entreprises s’efforcent également de toucher les fans des industries émergentes; en février, Live Nation a planté un drapeau à Singapour, suite à l’acquisition d’une société de billetterie taïwanaise de premier plan.

Le communiqué de Warner Music cité faisait état du succès de plusieurs actes nationaux (déjà signés), notamment Vũ et Chillies. Certes, Chillies avait obtenu les première et deuxième places du classement Spotify du Top 200 du Vietnam au moment d’écrire ces lignes, battant des goûts comme les «Intentions» de Justin Bieber (numéro quatre) et «ON» de BTS (numéro huit).

Vraisemblablement, les employés de Warner Music Vietnam travailleront de chez eux jusqu’à la fin de la pandémie de coronavirus (COVID-19). La semaine dernière, le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a signé une ordonnance de verrouillage de 15 jours interdisant aux résidents de quitter leur domicile sauf pour acheter de la nourriture et des fournitures médicales.