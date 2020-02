Ouverture du musée Glen Campbell et de la scène strass à Nashville

Le ruban d’ouverture du nouveau musée Glen Campbell à Nashville a été coupé par le maire John Cooper le 13 février. Le bâtiment est situé au coin de Second Avenue et Broadway, à quelques pas du Country Music Hall of Fame et des musées portant les noms des camarades de légende country de Campbell, George Jones, Johnny Cash et Patsy Cline.

Cooper a déclaré que le musée, qui comprend également la scène Rhinestone, qui accueillera des événements en soirée d’une capacité de 125 personnes, est le 121e lieu de musique à Nashville. La cérémonie a également présenté une performance de la fille de l’animateur artiste accompli à part entière, Ashley Campbell. Elle a joué un certain nombre de succès les plus aimés de son père pour marquer l’occasion.

Le musée Glen Campbell présente d’innombrables objets fascinants de sa carrière unique, répartis sur plus de quatre mille pieds carrés. Il s’agit notamment de son script de True Grit, le film de 1969 dans lequel il a joué avec John Wayne, Kim Darby et Robert Duvall; un anneau des World Series que Campbell a gagné en tant qu’investisseur dans les Arizona Diamondbacks, l’équipe de baseball basée à Phoenix; un costume en cuir qu’il portait sur The Midnight Special; et des guitares que Glen a utilisées sur des tubes de Frank Sinatra, Sonny & Cher et Elvis Presley, pendant ses jours de gloire pré-solo en tant que guitariste de session à la demande dans les années 1960.

Sont également exposés des articles des premières années de Glen ayant grandi dans une ferme de l’Arkansas, ainsi que d’autres instruments et vêtements de scène conçus par les célèbres Nudie Cohen et Manuel Cuevas. Les fans peuvent également observer la vaste collection d’accessoires de golf de Campbell et des photos de famille intimes et invisibles.

Le musée salue également la prise de conscience que Glen a apportée à la maladie d’Alzheimer après qu’il a été diagnostiqué avec la maladie. Plus d’informations, y compris une boutique en ligne et les détails de billetterie, sont à glencampbellmuseum.com.

«Je suis ravie que l’héritage musical de Glen soit préservé et célébré d’une manière si belle et durable», a déclaré Kim Campbell, épouse de Glen depuis 34 ans. «Le musée est sûr d’inspirer d’innombrables musiciens et mélomanes tout en continuant à divertir ses fans tout au long de la vie et à partager ses incroyables cadeaux avec les générations à venir.

“C’est avec un grand cœur et une sincère gratitude que nous partageons les souvenirs de Glen et ses biens personnels chéris avec ses fans et le monde.”

