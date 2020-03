Overswill Singer Bobby ‘Blitz’ Ellsworth n’a pas de problème avec Bobby Gustafson: ‘Il a un problème avec moi’

OVERKILL chanteur Bobby “Blitz” Ellsworth dit qu’il n’a pas de problème avec l’ancien guitariste du groupe Bobby Gustafson.

Gustafson rejoint OVERKILL en 1982 et a joué sur les quatre premiers albums du groupe – “Sentez-vous le feu” (1985), “Prendre le contrôle” (1987), “Sous l’influence” (1988) et “Les années de décadence” (1989) – avant qu’on lui montre la porte en 1990 au milieu d’une tension croissante entre lui et OVERKILL bassiste D.D. Verni.

Dans une récente interview avec Ian Wadley de “Diabolus In Podcastica”, Ellsworth a été demandé s’il y avait une chance Gustafson ou fondateur OVERKILL le batteur Lee “Rat Skates” Kundrat jamais monter sur scène à un OVERKILL concert et rejoindre le groupe pour une chanson ou deux. Blitz a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Ce n’est pas un problème pour moi. Je ne pense pas que ce serait un problème avec Bobby Gustafson. Je n’ai pas de problème avec lui. Il a un problème avec moi; Je n’ai pas de problème avec lui. Mais il faudrait que l’autre personne puisse dire: «Hé, j’aimerais faire ça.» Mais je pense Rata pris des choix de vie différents à ce stade. Je ne peux pas parler pour l’homme, mais je ne pense plus que ce soit son truc. Mais serait-ce agréable de le voir? Bien sûr que ce serait le cas. “

Gustafson a récemment claqué OVERKILL, racontant à J-Rocks Metal Zone “Cette interview en métal” que “99 pour cent” des quatre premiers OVERKILL les albums se composaient de ses “riffs” et de son “son” et de ses “chansons”. Il a expliqué: “C’est mon sentiment. J’étais le seul guitariste, donc personne d’autre n’a exercé une autre influence, et, fondamentalement, le travail m’a été laissé, c’est ce que j’ai fait.”

Ellsworth Raconté Oranges invisibles cette OVERKILLdécision de remplacer Gustafson avec deux guitaristes était principalement dû au fait que le groupe voulait faire quelque chose de différent. “Policier a quitté le groupe, et ce n’était pas les circonstances les plus amicales “, a-t-il expliqué.” Il y a différentes histoires sur ce qui s’est passé, mais je voulais jouer avec D.D. Nous avons commencé le groupe et j’ai fait confiance à son éthique et à son écriture. Nous savions que si nous remplaçions Policier avec un guitariste, nous serions comparés à ce que nous étions. Donc, il semblait logique de faire venir deux joueurs. Nous ne voulions pas que quelqu’un dise: ‘Policier était meilleur que ce nouveau gars. Et nous voulions faire de vieux trucs avec deux guitares pour rester au frais. Nous avons réalisé que le changement n’est pas une mauvaise chose. “

OVERKILLLa gamme actuelle de Verni et Ellsworth aux côtés de guitaristes Dave Linsk et Derek Tailer, plus le dernier ajout du groupe, le batteur Jason Bittner.

Gustafson est impliqué dans un nouveau groupe appelé SATANS TAINT, qui a sorti son dernier album, “Rituel de destruction”, l’année dernière.



