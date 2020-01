Ozzy et Sharon Osbourne cherchent leur «maison de rêve»

Pendant son émission télévisée de jour “Le discours” il y a quelques jours, Sharon Osbourne a partagé son tableau de vision pour 2020 et a révélé un grand pas.

“Ozzy et je cherche notre maison de rêve », a-t-elle déclaré.« Nous recherchons un ranch. Nous cherchons où nous pouvons avoir plus d’animaux – désespérément. “

Sharon a également partagé les plans d’un prochain biopic. “Je veux produire un film sur mon mari”, a-t-elle déclaré.

L’été dernier, Sharon Raconté Variété qu’un script était en cours d’écriture pour un film qui mettra l’accent sur sa relation avec Ozzy et ne pas être le film de rock and roll typique de l’excès.

Elle a dit à l’époque: “Ce sera certainement un larmoyant. Ce ne sera pas du tout un film sur le sexe et les drogues. Ozzy c’est bien plus que ça. Je détesterais être un cliché. “

Quelques mois après, Sharon Raconté Accès des célébrités ce projet était sur le point de devenir réalité. “Nous avons un accord et nous travaillons avec un écrivain en ce moment, Ozzy et moi “, a-t-elle dit.

On lui a demandé comment elle avait réussi à garder Ozzy aux yeux du public depuis tant d’années, Sharon répondit: “Écoutez, Ozzy joue depuis 51 ans maintenant, et il est toujours en tournée. C’est ce que Ozzy Est-ce que. Il n’y a qu’un seul Ozzy. Il n’y a qu’une seule personne qui lui ressemble et qui lui ressemble. Cette voix est instantanément identifiable. Et c’est tout. Il est unique. Et il est l’un des rares gars à avoir quitté un groupe à succès et à continuer tout aussi bien seul. Même Mick Jagger ne pouvait pas le faire. “

Ozzynouvel album solo, “Homme ordinaire”, arrivera le 21 février via Records épiques.



